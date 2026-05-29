香港探秘地圖｜孔德賢爆肌麒麟臂吸睛！與倪嘉雯瘋狂互動被捧新一代CP？

昨晚（5月28日）《香港探秘地圖》劇情既感人又搞笑，孔德賢飾演的畢鳴為幫倪嘉雯飾演的秀儀「反三小」，反被搞到傷痕累累，場面爆笑！孔德賢劇中一身白色小背心大騷爆肌麒麟臂，加上其憨直可愛的演出，與倪嘉雯的瘋狂互動火花四濺，網民力推二人成為新一代螢幕CP！