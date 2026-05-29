香港探秘地圖｜孔德賢爆肌麒麟臂吸睛！與倪嘉雯瘋狂互動被捧新一代CP？
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昨晚（5月28日）《香港探秘地圖》劇情既感人又搞笑，孔德賢飾演的畢鳴為幫倪嘉雯飾演的秀儀「反三小」，反被搞到傷痕累累，場面爆笑！孔德賢劇中一身白色小背心大騷爆肌麒麟臂，加上其憨直可愛的演出，與倪嘉雯的瘋狂互動火花四濺，網民力推二人成為新一代螢幕CP！
倪嘉雯邪惡瘋狂樣活捉小三
劇中原本對小三恨之入骨的秀儀，竟逼令畢鳴協助她向國豪女友伸出魔爪，更準備了「變肥變醜符」及「擊退小三降」等騎呢法寶，完全陷入瘋狂狀態。雖然畢鳴全程極不情願，但依然敵不過秀儀的堅持，結果懲罰小三不成，反而搞到自己傷痕累累，最後更要一臉生無可戀地向家姐訴苦，場面極度搞笑。倪嘉雯活捉小三時的「邪惡瘋狂樣」，與孔德賢的可憐樣形成強烈對比，喜感十足。
孔德賢白背心爆肌麒麟臂勁吸睛
孔德賢（Danny）在劇中的演出一直備受關注，除了他童顏大眼及憨直可愛的性格設定相當討喜外，不少網民更被他劇中的造型深深吸引。他經常穿著白色小背心，大方展露結實的爆肌麒麟臂，陽光又健康的形象吸獲大量粉絲心心眼，為其憨直的角色增添了幾分反差的魅力，成功俘虜不少觀眾的心。
網民力推成新一代螢幕CP：好有喜感！
孔德賢與倪嘉雯在劇中一唱一和，一個瘋狂暴走，一個無辜受害，兩人之間的化學作用與喜劇節奏感獲得網民一致好評，紛紛留言力捧他們成為新一代螢幕情侶。網民留言表示：「孔德賢同倪嘉雯呢對好有火花，笑死我！」「Danny個樣好無辜，但個身型又好屈機，反差萌！」「求監製開套劇俾佢哋做主角，一定好有喜感！」「新一代螢幕CP誕生了！」「佢哋兩個互動真係好可愛。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期