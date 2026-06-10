香港探秘地圖｜61歲楊玉梅揭100磅秘訣！駕馭「牛角髻」零贅肉弗到漏油
昨晚造型超搶鏡 楊玉梅駕馭蝦人著貼身裙
在劇中飾演貴婦金夫人的楊玉梅，昨晚的造型極度搶戲，無論是復古的「牛角髻」髮型，還是鮮艷的Satin貼身連身裙及超貼身紅色褲，都相當考驗身材。但現年61歲的她卻輕鬆駕馭，呈現出接近零唧肉的完美狀態，獲網民大讚。談到這個浮誇造型，士多啤梨坦言「好好玩」，並笑言作為演員就是喜歡挑戰，她說：「尤其係個髻，呢個髮型既有古裝又有民初Feel，啲衫嘅顏色係難Carry嘅，尤其我哋呢啲年紀，會搞到好誇張咁。但我自己試造型時覺得好靚。」她更透露為免耽誤劇組，每次都會提早2小時到場準備這個複雜髮型，相當專業。
揭61歲保持100磅秘訣 楊玉梅靠恆常運動維持體態
楊玉梅數十年如一日的完美身材絕非僥倖，據悉她至今仍將體重維持在100磅以內，背後全靠驚人自律。除了堅持飲食清淡，她更有恆常運動的習慣，每次運動都會持續2小時，更已考獲國際瑜伽導師牌，專業程度可見一斑。談到養生心得，士多啤梨笑言心態最重要：「飲多啲水，我不嬲唔煙唔酒唔食藥，我鍾意天然同古法嘅養生同治療。」她將這份堅持歸功於當年的選美經歷，時刻提醒自己不能走樣。
曾獲選美完美體態 楊玉梅親解保養心態：要對得住評判
原來楊玉梅的堅持源於一份榮譽感，她憶述當年選美曾奪得「最上鏡小姐」及「完美體態」獎項，因此經常提醒自己：「我成日Remind自己唔好走樣走得太過份，要對得住當年嘅評判。」敬業的她亦分享拍攝趣事，笑言曾因頂著誇張造型外出吃飯時惹來路人「奇異目光」，更試過在荒山野嶺拍戲時遭蜘蛛網纏身，令她覺得有點恐怖，幸好工作人員非常貼心：「佢哋喺我哋去拍之前，有專登幫我哋除蟲同埋清咗一浸蜘蛛網。」
網民一面倒激讚：完全唔似61歲！
劇集播出後，網民對楊玉梅的狀態感到非常驚訝，紛紛留言大讚。討論區被她的凍齡美貌洗版，不少人表示難以置信：「呢個身材同皮膚狀態，話佢40歲我都信！」「真係弗到漏油，好多後生女都冇佢咁Fit！」「佢Carry啲衫好靚，完全唔誇張，係氣質！」「61歲仲可以保持100磅，呢份毅力真係好得人驚！」「證明只要肯努力，年齡真係只係一個數字。」