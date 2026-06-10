香港探秘地圖｜61歲楊玉梅揭100磅秘訣！駕馭「牛角髻」零贅肉弗到漏油

61歲「美魔女」楊玉梅（士多啤梨）在《香港探秘地圖》結局周憑貴婦「金夫人」一角搶盡焦點！昨晚她以一身超貼身Satin連身裙登場，配上奇特的「牛角髻」髮型，竟能完美駕馭兼零贅肉，弗爆身材震驚網民。究竟她是如何數十年如一日維持100磅以下的完美體態？