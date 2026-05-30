香港探秘地圖｜潘靜文為戲瞓廁所！首試大戲妝驚臉大 翻唱鄧麗君名曲壓力山大！
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新人演員潘靜文（Sherman）在劇集《香港探秘地圖》中擔綱單元女主角，表現備受注目！在昨晚（29日）播出的鬧鬼戲份中，她被嚇至暈倒在女廁地上，原來這是她人生首次「瞓廁所」，更為此劇克服多重恐懼，包括挑戰大戲妝和翻唱經典金曲，為角色付出極大努力！
潘靜文獻出人生第一次！敬業瞓古裝街女廁
昨晚劇情中，潘靜文飾演的凱泳在片場女廁撞鬼，被嚇至暈倒在地上。Sherman受訪時透露，這是她人生第一次要瞓在廁所地上拍戲，拍攝地點更是古裝街一個平時人跡罕至的洗手間，夜晚氣氛相當恐怖。她坦言：「起初都會驚污糟，但我覺得為咗拍戲冇所謂。」她更感激劇組的貼心安排：「工作人員好好，事先消毒好晒，我瞓落地下時其實好大浸清潔劑味，所以感覺上ok。」為了演戲完全豁出去，敬業精神值得一讚。
首試大戲妝勁擔心！潘靜文怕「圓面」上鏡唔靚
除了要瞓廁所，潘靜文在劇中因「戲中戲」需要，更首度挑戰化大戲妝。這個妝容需要將所有頭髮梳起，令輪廓原形畢露。Sherman搞笑地表示，當時最擔心的並非鬧鬼，而是自己的臉型：「本身我面形唔係好靚，但係化呢個大戲妝全部頭髮撥晒去後面，所以好擔心自己塊面上鏡會好大。」幸好，她看到拍攝出來的效果後終於鬆一口氣，更笑言：「但係又好似出嚟效果冇我想像中咁差。」
翻唱鄧麗君《何日君再來》！潘靜文坦言壓力山大
作為歌手出身，潘靜文在劇中亦要展現歌喉，翻唱一代歌后鄧麗君的經典名曲《何日君再來》。她在接受訪問時坦言為此「壓力山大」，因為原唱實在太經典，深入民心。她直言：「因為原唱係鄧麗君，好經典，唔想喺自己身上毀咗。」字裡行間透露出她對這次表演的重視和緊張，既要配合劇情，又要唱出自己的味道，絕對是演藝生涯中的一大挑戰。
網民勁撐：「Sherman好搏好敬業！」
潘靜文為劇集作出的犧牲和努力，獲得不少網民支持和稱讚。網民紛紛留言力撐：「瞓廁所都肯，新人嚟講真係好搏！」、「好佩服佢嘅敬業精神！」、「大戲妝都carry到，其實幾靚喎！」、「好期待聽Sherman唱《何日君再來》，一定有另一種感覺！」、「睇得出佢好緊張個角色，加油！」、「由聲夢到拍劇，見到佢一路進步！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期