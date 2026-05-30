香港探秘地圖｜潘靜文為戲瞓廁所！首試大戲妝驚臉大 翻唱鄧麗君名曲壓力山大！

新人演員潘靜文（Sherman）在劇集《香港探秘地圖》中擔綱單元女主角，表現備受注目！在昨晚（29日）播出的鬧鬼戲份中，她被嚇至暈倒在女廁地上，原來這是她人生首次「瞓廁所」，更為此劇克服多重恐懼，包括挑戰大戲妝和翻唱經典金曲，為角色付出極大努力！