香港探秘地圖｜經典電影續集鬧鬼！潘靜文撞樣女鬼嚇到送院 黎耀祥聯手死對頭查案？
昨晚片場怪事頻生！潘靜文食鬼瀨燒肉再撞鬼
昨晚一集《香港探秘地圖》氣氛詭異，劇情講到《神功靈戲》續集正式開鏡，但現場即時怪事頻生，氣氛極度緊張！先是副導演文彬（丁子朗飾）的好友攣毛（侯雋熙飾）準備的燒肉，竟被發現佈滿蟲子，凱泳（潘靜文飾）更疑似吃了「鬼瀨」過的燒肉。其後，凱泳在女廁更疑似見到恐怖鬼影，當場被嚇至暈倒送院！最恐怖的是，片場的道具衣櫃竟離奇出現一件會自然燃燒的鮮紅色戲服，現場更不時傳來陣陣詭異女聲，令整個劇組人心惶惶，畫面極之震撼！
潘靜文一人分飾兩角！神還原離奇死亡女主角
今次單元故事的設定相當有戲劇性，採用「戲中戲」模式。故事開端講述經典恐怖片《神功靈戲》因大受歡迎而開拍續集，並舉行大型海選。當中參賽者凱泳（潘靜文飾）一出場即震驚全場，因為她不論樣貌、身型甚至聲線，都與第一集拍攝期間離奇身亡的女主角「詠姐」一模一樣。正因如此，她被監製及導演視為完美人選，順理成章成為續集女主角。潘靜文這次一人分飾凱泳及「女鬼」詠姐兩角，對演技是一大考驗，而這種詭異的巧合，也為之後的鬧鬼事件埋下伏線。
黎耀祥袁文傑狹路相逢！兩大師聯手探秘真相？
面對片場接二連三的靈異事件，劇組上下都束手無策。為了查出真相，身為探秘KOL的一臣（黎耀祥飾）決定親自到片場一探究竟。豈料，他竟在片場與死對頭、另一位玄學大師龍貴（袁文傑飾）狹路相逢。兩人一見面即火藥味濃，但面對眼前棘手的靈異謎團，這對鬥氣冤家似乎別無選擇。究竟他們會否放下成見，破天荒聯手驅鬼，揭開《神功靈戲》續集背後的恐怖真相？兩大好戲之人同場鬥法，絕對是之後的劇情焦點。
網民睇到心寒：「個衣櫃好恐怖！」
昨晚劇情播出後，隨即引起網民熱烈討論，不少人都表示被嚇到。有網民留言指：「潘靜文喺廁所嗰幕真係嚇親！」、「件戲服自己燒著，好心寒！」、「個氣氛好詭異，好有以前港產鬼片feel！」、「好想知詠姐當年點死！」、「黎耀祥同袁文傑終於要合作？肯定好好睇！」、「期待兩大師鬥法，應該會好搞笑又緊張！」