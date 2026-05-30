香港探秘地圖｜經典電影續集鬧鬼！潘靜文撞樣女鬼嚇到送院 黎耀祥聯手死對頭查案？

靈異輕喜劇《香港探秘地圖》昨晚（29日）劇情極度心寒！單元故事講述經典電影《神功靈戲》開拍續集，海選女主角時竟出現一位與第一集離奇死亡女主角「詠姐」樣貌聲音完全一樣的凱泳（潘靜文飾），即時被欽點擔正。但電影開鏡後怪事連連，凱泳更疑似撞鬼被嚇至送院，究竟是巧合還是詛咒？