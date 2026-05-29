香港探秘地圖｜配角莫韻諰閃現引爆討論！驚揭沙排健將擁16%體脂率！
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《香港探秘地圖》狐仙單元中，除了主角們的精彩演出，一位配角亦意外引爆網民熱議！飾演國豪女友的莫韻諰雖然僅僅是驚鴻一瞥，但其性感嫵媚的形象已成功吸睛。更令人震驚的是，她現實中竟是一位運動健將，擁有驚人體脂率，巨大反差讓網民嘖嘖稱奇！
莫韻諰性感嫵媚閃現成焦點
在劇中，莫韻諰飾演國豪（阮政鋒飾）的女友，雖然戲份不多，甚至只是閃現的程度，但憑著其標準的模特兒身形，以及充滿女人味的眉頭眼額，成功在短時間內抓住觀眾目光。她性感嫵媚的形象，在以奇幻搞笑為主的單元中顯得格外突出，即時引發網民在討論區上熱烈查詢，好奇這位美女演員的真正身份。
驚揭真身為沙灘排球健將
隨著網民深入「起底」，莫韻諰的驚人背景亦隨之曝光！原來外表嬌媚的她，真實身份竟是一名運動健將。她從小學時期已經是沙灘排球的好手，更曾代表香港參與不少國際性賽事，完全是專業運動員水平。這個意想不到的背景，與劇中性感花瓶的形象形成極大的反差，讓不少觀眾大跌眼鏡。
體脂率一度低至16%震驚網民
除了是排球健將，莫韻諰私下亦是健身愛好者，長期保持運動習慣，練就一身結實線條。據悉，在她的全盛時期，體脂率更一度低至驚人的16%，數字足以媲美專業運動員。這個數據一出，立即震驚網民，也完美解釋了她在鏡頭前為何能擁有如此緊緻亮眼的弗爆身形，絕非單靠天生麗質。
網民大讚反差萌：又靚又打得！
莫韻諰的背景曝光後，網民紛紛留言表示驚訝及欣賞，大讚這種「反差萌」。不少留言指：「真係估唔到！又靚又打得！」「體脂16%？太誇張了吧！係運動員先做到！」「難怪身形咁弗，原來係有練過！」「呢種反差好吸引，希望TVB可以俾多啲機會佢！」「劇入面做花瓶，真人係實力派運動員，好感度大增！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期