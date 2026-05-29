香港探秘地圖｜配角莫韻諰閃現引爆討論！驚揭沙排健將擁16%體脂率！

《香港探秘地圖》狐仙單元中，除了主角們的精彩演出，一位配角亦意外引爆網民熱議！飾演國豪女友的莫韻諰雖然僅僅是驚鴻一瞥，但其性感嫵媚的形象已成功吸睛。更令人震驚的是，她現實中竟是一位運動健將，擁有驚人體脂率，巨大反差讓網民嘖嘖稱奇！