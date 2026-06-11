香港探秘地圖｜袁文傑罕演奸角獲激讚！1.9米身高加0.1秒變臉震驚網民

《香港探秘地圖》結局周綠葉大鬥演技！激罕演大奸角的袁文傑憑「龍貴」一角搶盡焦點，其1.9米身高加上囂張氣焰，壓逼感爆燈！昨晚他一幕0.1秒變臉的奸笑樣更嚇窒觀眾，獲網民大讚「奸得有型」，究竟他如何演活這個囂張反派？