香港探秘地圖｜袁文傑罕演奸角獲激讚！1.9米身高加0.1秒變臉震驚網民
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《香港探秘地圖》結局周綠葉大鬥演技！激罕演大奸角的袁文傑憑「龍貴」一角搶盡焦點，其1.9米身高加上囂張氣焰，壓逼感爆燈！昨晚他一幕0.1秒變臉的奸笑樣更嚇窒觀眾，獲網民大讚「奸得有型」，究竟他如何演活這個囂張反派？
袁文傑演活囂張龍貴 口頭禪「蠢女人」超討厭
除了主角線，一眾綠葉演員在結局周的演技愈來愈精彩。當中，激罕飾演大奸角「龍貴」的袁文傑表現尤其亮眼。他經常在背後以「蠢女人」稱呼金主金夫人（楊玉梅飾），囂張態度令人討厭。劇中他對著金夫人及金年（關曜儁飾）時總是裝出一副貓哭老鼠的假惺惺模樣，但對著一臣（黎耀祥飾）時又會原形畢露，盡顯奸險。加上他擁有1.9米的高大身形，為角色帶來滿滿的壓逼感。
袁文傑0.1秒變臉顯功架 懺悔樣秒變奸笑樣
在昨晚播出的一幕中，袁文傑的演技更是發揮得淋漓盡致，成為全晚焦點。劇情講述他貓哭老鼠成功氹掂楊玉梅後，鏡頭前的他竟然在0.1秒內，由一臉懺悔的模樣，瞬間驚變為奸計得逞的陰險笑容，變臉速度之快及神髓之準確，讓觀眾看得心寒，大讚他相當好戲，將角色的陰險狡詐演繹得淋漓盡致。
網民一面倒激讚袁文傑：奸得嚟好型！
對於袁文傑這次難得一見的奸角演出，網民紛紛表示大為受落，並在網上洗版式大讚他奸得有型。不少留言指：「平時斯斯文文，原來做衰人咁入型入格」、「奸得嚟好型」。更有網民被他的演技震懾：「袁文傑個身高演奸角真係好有壓迫感！」、「嗰個變臉奸笑真係睇到我打個突，好戲！」、「希望佢之後可以多啲演呢類角色，好有突破！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期