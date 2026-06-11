香港探秘地圖｜59歲袁潔儀演慈母獲讚！戴情侶錶晒少女Feel震驚網民
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59歲袁潔儀在《香港探秘地圖》演活「基層迷信慈母」，演技備受讚賞！曾揚言「咩角色都唔緊要」的她，劇中一個小動作已演活角色。昨晚她更盡顯少女心，獲讚保養得宜，完全看不出真實年齡，狀態極佳！
袁潔儀敬業精神獲讚 曾言咩角色都肯做
資深演員袁潔儀曾揚言「咩角色都唔緊要」，無論角色是否有挑戰性、戲份多少，甚至是臨時拉伕，她都樂意接受並會盡力做到最好。在《香港探秘地圖》中，她再度發揮其專業敬業精神，將「基層迷信慈母」一角演繹得入木三分，其精湛演技與認真態度，贏得不少觀眾的掌聲。
袁潔儀演活迷信慈母 鬥做鬼面顯功架
袁潔儀在劇中飾演丁子朗的母親，其中一幕與兒子鬥做鬼臉的場口，最令觀眾印象深刻。她透過這個簡單的小動作，已將角色的樂觀活潑、純真與慈愛演得活靈活現。這個設計不僅讓角色更立體，同時也為她後來「易呃」的人設埋下了很好的舖墊，顯示出她對角色理解的深度。
59歲袁潔儀保養得宜 戴情侶錶勁有少女Feel
除了演技備受肯定，袁潔儀的凍齡外貌也成為網民焦點。雖然她已年屆59歲，但依然保養得宜，外貌和身形都維持在極佳狀態。在昨晚一幕回憶戲中，講述她獲老公贈送情侶手錶，她戴上錶時流露出的開心神態，依然充滿少女Feel，讓不少觀眾驚訝其保養功力。
網民大讚袁潔儀好戲：完全睇唔出就快60歲！
劇集播出後，網民紛紛留言大讚袁潔儀，認為她演技與外貌兼備。有觀眾表示：「袁潔儀做慈母真係好有說服力，好溫暖！」、「佢同個仔做鬼臉嗰度好可愛，好自然。」更多人驚訝於她的年齡：「59歲？唔係嘛！個樣同身形都keep得好好！」、「戴錶嗰個開心樣真係好少女，好sweet！」、「呢啲敬業嘅好演員值得更多機會！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期