香港探秘地圖｜關嘉敏「旗袍Julia」造型驚艷！為幾秒鏡頭即場跳舞 揭泳衣Look試足7套！
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在劇集《香港探秘地圖》中飾演單元主角Julia的關嘉敏（Carman），昨晚（29日）一集以一身成熟艷麗的旗袍造型現身，女人味飆升，令觀眾眼前一亮！她更在社交網自封「旗袍 Julia」，原來這個驚艷造型背後，Carman付出了極大努力，更為只有數秒的鏡頭即場獻舞，敬業精神可嘉！
關嘉敏自封「旗袍Julia」！為數秒鏡頭即興跳中國舞
昨晚劇情講到電影《神功靈戲》續集海選，關嘉敏飾演的Julia以一身貼身旗袍配上絲巾登場，盡顯玲瓏浮凸好身材，與她平時較為爽朗的形象形成極大反差。為了突圍而出，她更憑體態撩人的中國舞步吸引評審。Carman事後受訪時笑言，跳中國舞是監製和導演的臨場要求，雖然鏡頭只有短短數秒，但她認為十分好玩：「因為着住旗袍，同埋有絲巾，出到嚟個個都話好靚，話我真係好似舊時啲人，我都好開心。」這個造型大獲好評，連她自己也忍不住在社交平台分享並自封「旗袍 Julia」。
火紅泳裝背後勁多功夫！關嘉敏自爆試足7套泳衣
除了今次的旗袍造型，關嘉敏在劇集首集登場的火紅色泳衣look同樣吸睛，原來背後也花了不少功夫。Carman感恩劇組在角色造型上非常用心，她透露單是為了首集那套火紅泳裝，事前已經試了5至7款不同的泳衣，務求找到最適合角色、效果最好的一套，足證整個製作團隊一絲不苟。從泳衣到旗袍，關嘉敏都完美駕馭，成功塑造出Julia這個角色的多變形象，也讓觀眾看到她為角色付出的努力。
網民大讚敬業：「旗袍look好有女人味！」
關嘉敏的旗袍造型一出，網民紛紛洗版大讚。不少留言都指：「Carman平時好man，估唔到旗袍look咁有女人味！」、「身材好好，完全carry到件旗袍！」、「為咗幾秒鏡頭即場跳舞，好專業！」、「好欣賞佢嘅工作態度，試7套泳衣真係唔簡單！」、「『旗袍 Julia』呢個名好襯佢！」、「證明Carman可塑性好高，期待佢之後嘅演出！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期