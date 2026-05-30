香港探秘地圖｜關嘉敏「旗袍Julia」造型驚艷！為幾秒鏡頭即場跳舞 揭泳衣Look試足7套！

在劇集《香港探秘地圖》中飾演單元主角Julia的關嘉敏（Carman），昨晚（29日）一集以一身成熟艷麗的旗袍造型現身，女人味飆升，令觀眾眼前一亮！她更在社交網自封「旗袍 Julia」，原來這個驚艷造型背後，Carman付出了極大努力，更為只有數秒的鏡頭即場獻舞，敬業精神可嘉！