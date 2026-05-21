香港探秘地圖｜黎耀祥黐八婆癦演技大爆發！神級演繹嚇窒丁子朗：變咗另一個人

視帝黎耀祥功力再升級！在昨晚（20日）播出的《香港探秘地圖》中，祥哥上演一場「戲中戲」，不但黐上爆笑的「八婆癦」，更以「市井之巔」的瘋狂式演繹，將一個好人角色演成極級大奸角，浮誇的表情與動作嚇到同場的丁子朗目瞪口呆，更被預言一句對白將會成為網絡洗版金句！