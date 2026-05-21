香港探秘地圖｜黎耀祥黐八婆癦演技大爆發！神級演繹嚇窒丁子朗：變咗另一個人

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視帝黎耀祥功力再升級！在昨晚（20日）播出的《香港探秘地圖》中，祥哥上演一場「戲中戲」，不但黐上爆笑的「八婆癦」，更以「市井之巔」的瘋狂式演繹，將一個好人角色演成極級大奸角，浮誇的表情與動作嚇到同場的丁子朗目瞪口呆，更被預言一句對白將會成為網絡洗版金句！

祥哥黐八婆癦演奸角！「戲中戲」藐嘴弄眼勁瘋狂

劇中一場由龔嘉欣「執導」的「案件重演戲中戲」，成為全晚焦點。當中黎耀祥的八婆癦造型已夠搶鏡，他更將喜劇感推至極致，以極度市井的「Mr. Nosy」（八公）方式演出，將原本是好人的副校長，演成極級邪惡奸角。無論是藐嘴藐舌、擠眉弄眼，還是瘋狂手指指兼鍊住把聲的狀態，都令人「唔知好嬲定好笑」，瘋狂式爆笑喜劇感滿瀉。

黎耀祥爆潛力金句：「我玩過Drama架」

在「戲中戲」的尾聲，黎耀祥所飾演的「奸角」得戚到極點，更神來之筆爆出一句：「我玩過 Drama 架？！」，配上他當時不可一世的表情，喜感瞬間爆燈。這句對白完美呼應了他整個誇張的演出，充滿嘲諷意味，播出後立即被網民截圖，更被預言極有潛力成為下一個被瘋傳的洗版「潛力圖」。

丁子朗被祥哥神級演技嚇窒：好似變咗另一個人

對於祥哥石破天驚的演出，在「戲中戲」中與他有最多對手戲的丁子朗（丁丁），受訪時坦言拍攝時被祥哥的演技完全震撼到，直言：「好似突然之間變咗另一個人咁！」丁丁又指原本為如何演繹「戲中戲」而煩惱，幸得祥哥一句話點醒：「祥哥話齋，最緊要放開嚟做，覺得好玩，歡眾就覺得好玩！自己玩得開心，睇嗰個又會覺得開心。」

網民激讚視帝功力：唔知好嬲定好笑

黎耀祥的神級演出引來網民一面倒激讚，紛紛留言佩服其爐火純青的功力。「祥哥真係視帝級，連演個搞笑奸角都咁有層次！」「黐住粒八婆癦，藐嘴藐舌個樣真係笑死我，但又覺得佢好賤格，唔知好嬲定好笑！」「『我玩過 Drama 架？！』呢句一定會變 meme！」「丁子朗執到啦，有祥哥親身教路，袋錢落佢袋！」「呢啲就係功力，放得開又收得返，後生嗰輩真係要學下嘢。」

香港探秘地圖 黎耀祥 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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