香港探秘地圖｜黎耀祥爆劇集唔只懸疑！親解背後動機：啲故仔好感人
廣告
新劇《香港探秘地圖》以靈異傳說為題材，但主演黎耀祥卻率先透露，劇集並非只有驚嚇懸疑！他強調故事背後蘊藏著豐富情感，旨在帶領觀眾重新認識香港的地標及其背後感人至深的故事。究竟這些看似恐怖的傳說，隱藏了怎樣的人情味？
黎耀祥親解劇集深層意義
為了配合劇集主題，劇組特意走訪香港多個知名的靈異地點及風水勝地進行實景拍攝。對此，黎耀祥分享了他的獨特見解，認為劇集肩負著文化傳承的意義。他表示：「香港老一輩會知好多傳說嘅嘢，而新一輩對好多嘅地方、可能去過但未知道裏面有咩故事，咁我覺得呢個戲係可以畀大家重新認識到好多香港地標式嘅一啲景點。」祥哥一語道破劇集的核心價值，不僅是娛樂，更是帶領年輕一代深入了解本土歷史與文化的契機。
黎耀祥爆傳說背後感情豐富
黎耀祥進一步解釋，劇集最吸引他的地方，是傳說背後的人性光輝。他認為這些故事表面看似懸疑，實則滿載情感。祥哥感性地說：「有啲故事好感人，好似表面係一個傳說或者一啲懸疑，但背後動機或背後人嗰種感情其實好豐富。」這番話預告了《香港探秘地圖》將會是一部有溫度、有深度的作品，它將剝開靈異傳說的詭秘外殼，觸及內裏最真摯、最動人的人類情感，讓觀眾在緊張刺激的劇情中，也能感受到絲絲暖意。
劇組走訪姻緣石新娘潭實地拍攝
為求呈現最真實的畫面，劇組誠意十足，拉大隊前往多個香港人熟悉的傳說地點取景。五位主角黎耀祥、龔嘉欣、丁子朗、倪嘉雯及孔德賢，親身踏足姻緣石、華富邨以及新娘潭等地方進行拍攝。這些地點本身已充滿故事性，透過劇組的鏡頭，將以全新角度呈現給觀眾，讓大家跟隨角色的腳步，一同展開一場穿梭於現實與傳說之間的探秘之旅，發掘香港不為人知的一面。
網民大讚有深度：唔係得個驚字
黎耀祥的深度解讀引起網民共鳴，許多人表示對劇集的期待值更高。有網民大讚：「祥哥講得好好，期待睇到傳說背後嘅人情味。」、「呢啲本土故事真係要傳承落去！支持！」、「聽完祥哥咁講，覺得呢套劇唔係得個驚字，好有深度。」、「支持！希望可以見到一個唔同嘅靈異劇，唔再係為嚇而嚇。」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期