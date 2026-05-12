香港探秘地圖｜黎耀祥爆劇集唔只懸疑！親解背後動機：啲故仔好感人

新劇《香港探秘地圖》以靈異傳說為題材，但主演黎耀祥卻率先透露，劇集並非只有驚嚇懸疑！他強調故事背後蘊藏著豐富情感，旨在帶領觀眾重新認識香港的地標及其背後感人至深的故事。究竟這些看似恐怖的傳說，隱藏了怎樣的人情味？