香港探秘地圖｜黎耀祥演技爆發！柴九劉醒羅記上身鬥戲 網民激讚：回憶返晒嚟！

昨晚（11日）播出的《香港探秘地圖》中，三屆視帝黎耀祥演技大爆發，飾演的莊一臣為揭穿龍貴（袁文傑飾）的真面目，不惜上演一場「自殺式」自爆戲碼，更先後重現「柴九／劉醒」及「羅記」等經典角色神髓，演繹出莊一臣複雜的心理層次，畫面極具張力，究竟他能否成功將龍貴繩之於法？