香港探秘地圖｜黎耀祥演技爆發！柴九劉醒羅記上身鬥戲 網民激讚：回憶返晒嚟！
黎耀祥囂張自爆 扮流氓侮辱丁子朗
在昨晚的劇情中，莊一臣（黎耀祥飾）為了讓畢萍（龔嘉欣飾）能拍下實質證據，刻意在高文彬（丁子朗飾）及王秀儀（倪嘉雯飾）面前扮演絕世衰人。他以極度囂張的流氓嘴臉，訛稱自己對文彬的母親騙財騙色，更連環出言侮辱二人，金句連珠爆發：「有乜好解釋啫？」、「師父師父，你哋叫咗咁耐師傅一啲都冇學精到嘅？仲係咁天真嘅？面對現實啦」、「既然你哋都知道晒咯，仲問我做咩啫，唔係要我原原本本，再講一次點呃你阿嗎呀嘛？我一把口講唔晒架喎」、「因為我想睇吓，你係咪好似你阿媽咁易呃。」祥哥在短短幾分鐘內，將囂張、刻薄、貪心及暗藏苦衷的複雜情緒轉換自如，盡顯視帝級功架。
黎耀祥柴九上身爆seed 疾惡如仇鬧爆袁文傑
除了「假自爆」一幕，劇中穿插的回憶片段同樣戲勢逼人。在回憶中，莊一臣親眼目睹龍貴（袁文傑飾）壞事做盡，內心痛苦欲絕，瞬間「柴九／劉醒」上身，以疾惡如仇的激動語氣向對方大嗌：「你做還做都要有底線架」、「以後我哋各行各路！」這一幕的爆發力，完美演繹出莊一臣內心正邪交戰的痛苦，以及對昔日好友徹底失望的決絕，讓觀眾看得相當肉緊，彷彿看到當年《巾幗梟雄》的經典場面重現眼前。
黎耀祥羅記Tone上身 派花生狂拮龍貴毒針
而在另一場戲中，莊一臣為了塑造自己的貪錢形象，特意穿上金光閃閃的浮誇服飾，在記者面前狂拮龍貴的毒針。祥哥巧妙地用上其招牌喜劇角色「羅記」式的輕佻語氣，配上不屑又藐視的「派花生」表情，說話時更夾雜著「好似好同情」的眼神，將一個表面貪婪、實則計謀深遠的角色演繹得淋漓盡致，大大提升了場口的觀賞指數，也讓觀眾更加期待他如何在大結局中將龍貴徹底擊敗。
網民洗版式激讚：回憶返晒嚟！
黎耀祥的神級演技引來網民洗版式討論，一面倒激讚他寶刀未老，更成功勾起大家對其經典角色的集體回憶。不少網民留言表示：「祥哥真係屈機，一個表情就知佢諗緊乜！」、「柴九嗰句『人生有幾多個十年』真係經典，今次鬧人個Tone返晒嚟！」、「羅記個種輕佻得戚樣，真係學唔到，睇佢派花生最過癮！」、「三屆視帝唔係流嘅，一個角色睇到幾個經典影子，好抵睇！」、「好期待大結局莊一臣點樣KO龍貴！」。