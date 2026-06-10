香港探秘地圖｜62歲黎耀祥後巷喪跑身手驚人！親解搏命場面嚇窒網民

62歲三屆視帝黎耀祥寶刀未老！在昨晚播出的《香港探秘地圖》中，祥哥上演一幕後巷亡命追逐戰，遭倪嘉雯飾演的另一人格「Sa姐」窮追猛打，期間展現出驚人跑速與敏捷身手，完全不似花甲之年。畫面播出後網民大為驚嘆，究竟這場高難度戲份背後有何秘辛？