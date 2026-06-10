香港探秘地圖｜62歲黎耀祥後巷喪跑身手驚人！親解搏命場面嚇窒網民

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62歲三屆視帝黎耀祥寶刀未老！在昨晚播出的《香港探秘地圖》中，祥哥上演一幕後巷亡命追逐戰，遭倪嘉雯飾演的另一人格「Sa姐」窮追猛打，期間展現出驚人跑速與敏捷身手，完全不似花甲之年。畫面播出後網民大為驚嘆，究竟這場高難度戲份背後有何秘辛？

昨晚後巷上演生死時速 62歲黎耀祥跑贏後生女

劇情講述黎耀祥飾演的「一臣」因激嬲「Sa姐」，觸發對方暴走，在後巷展開激烈追逐。畫面所見，「Sa姐」死纏爛打，而62歲的祥哥則要亡命奔跑，穿梭在狹窄又充滿障礙物的後巷。令人驚訝的是，祥哥在過程中身手相當敏捷，跑速極快，完全沒有被年輕的倪嘉雯比下去，場面十分刺激，讓觀眾看得相當肉緊，其驚人體能更成為網上熱話。

黎耀祥謙虛回應喪跑戲 將功勞全歸幕後

對於被網民大讚體能驚人，視帝黎耀祥接受訪問時卻表現得非常謙虛，將功勞歸於幕後團隊。他笑稱自己並非真的那麼能跑：「我都唔係好弗架咋，鏡頭上感覺，因為場口有武指在場，而好多效果都係鏡頭上嘅配合。」祥哥強調，雖然自己平時有做運動打底，但要拍出如此震撼的效果，全賴武術指導的設計及攝影師的鏡頭捕捉，他謙稱：「自己拍嘅時候都係盡力去做啦。」

親述拍攝環境極艱辛 黎耀祥冒雨濕熱搏命演出

黎耀祥續指，這場追逐戲的拍攝過程其實相當艱辛，除了要不停奔跑，更要克服惡劣天氣。他透露拍攝當日正下著雨，整個環境又濕又熱，加上追逐地點是障礙物頗多的後巷，令拍攝難度大增。祥哥與倪嘉雯需要在這種極具挑戰的環境下，一邊保持高速追逐，一邊要顧及走位及安全，足見演員的專業精神，絕非單靠鏡頭效果就能完成。

網民洗版驚嘆：三屆視帝寶刀未老！

黎耀祥的搏命演出，成功引爆網民熱烈討論，不少觀眾對他62歲仍保持如此狀態表示佩服。網民紛紛留言洗版：「祥哥真係寶刀未老！又演得又跑得！」「62歲仲可以喺後巷跑得咁快，真係好犀利！」「睇到佢跑得咁搏命，真係戥佢辛苦，太敬業了！」「呢個身手，好多後生仔都做唔到。」「不愧係三屆視帝，做咩都交足100分！」

香港探秘地圖 黎耀祥 （圖片來源：TVB）
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香港探秘地圖 黎耀祥 （圖片來源：TVB）
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香港探秘地圖 黎耀祥 （圖片來源：TVB）
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香港探秘地圖 黎耀祥 （圖片來源：TVB）
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香港探秘地圖 黎耀祥 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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