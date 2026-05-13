香港探秘地圖｜黎耀祥隔10年回歸市井角色！重現「豬八戒」式無賴風格？

縱橫影視圈40年的視帝黎耀祥，在新劇《香港探秘地圖》中，相隔近十年再度回歸其最擅長的市井小人物戲路！他飾演一名集無賴、輕佻於一身的「風水大師」，被指有望重現當年經典角色的神髓，消息一出即引爆網民集體回憶，期待他再次展現搞笑看家本領！