香港探秘地圖｜黎耀祥隔10年回歸市井角色！重現「豬八戒」式無賴風格？
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縱橫影視圈40年的視帝黎耀祥，在新劇《香港探秘地圖》中，相隔近十年再度回歸其最擅長的市井小人物戲路！他飾演一名集無賴、輕佻於一身的「風水大師」，被指有望重現當年經典角色的神髓，消息一出即引爆網民集體回憶，期待他再次展現搞笑看家本領！
祥哥新劇演活無賴大師 集輕佻市井小聰明於一身
在《香港探秘地圖》中，黎耀祥飾演的「風水大師」莊一臣，人物設計極具看點。這個角色集無賴、市井、輕佻、小聰明於一身，完全是為祥哥度身訂造。以演繹小人物馳名的祥哥，今次再會觀眾，將再度展現其嬉皮笑臉的搞笑本領，勢必能憑藉這個貼地又充滿喜感的角色，再度成功入屋，掀起追劇熱潮。
盤點祥哥40年經典小人物 豬八戒周伯通深入民心
黎耀祥過往塑造過無數經典小人物角色，至今仍為人津津樂道。當中包括在**1990年《人在邊緣》**中的「曱甴」，將小人物的掙扎演繹得淋漓盡致。而最深入民心的，莫過於**1996年《西遊記》**中的「豬八戒」，其懶惰又可愛的形象成為一代經典。此外，他在**1994年《射鵰英雄傳》**中飾演的周伯通，以及在**1998年電影《生化壽屍》**中的「駒哥」，同樣展現了他駕馭市井角色的非凡功力。
網民洗版大讚：回憶返哂黎
對於祥哥重拾最煞食的戲路，網民反應極為熱烈，紛紛留言表示期待。不少觀眾都認為這類角色最能發揮祥哥的演技：「祥哥做呢啲角色先係最好睇！」、「一睇到個角色設定就諗起豬八戒同周伯通！」、「回憶返哂黎！一定會追！」、「視帝終於肯做返搞笑戲路，太期待了！」、「呢啲先係黎耀祥嘅戲路，無人能及！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期