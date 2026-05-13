香港探秘地圖｜黎耀祥龔嘉欣隔6年再合作！昔日埋身肉搏變鬥嘴冤家？

視帝黎耀祥與視后龔嘉欣在新劇《香港探秘地圖》中，相隔6年再度合作，火花四濺！二人曾在2020年劇集《殺手》中有連場埋身肉搏，今次卻搖身一變成為鬥氣冤家，只要一碰頭便唇槍舌劍，究竟這次文鬥會比昔日武鬥更精彩嗎？