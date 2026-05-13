香港探秘地圖｜黎耀祥龔嘉欣隔6年再合作！昔日埋身肉搏變鬥嘴冤家？
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視帝黎耀祥與視后龔嘉欣在新劇《香港探秘地圖》中，相隔6年再度合作，火花四濺！二人曾在2020年劇集《殺手》中有連場埋身肉搏，今次卻搖身一變成為鬥氣冤家，只要一碰頭便唇槍舌劍，究竟這次文鬥會比昔日武鬥更精彩嗎？
視帝視后碰頭即火拼 唇槍舌劍變鬥氣冤家
在《香港探秘地圖》中，黎耀祥與龔嘉欣的關係可謂火星撞地球。劇情講述為人極度科學頭腦、擅長邏輯思維的女主角畢鳴（龔嘉欣飾），誓要撕破心目中神棍、以風水大師自居的莊一臣（黎耀祥飾）的真面目。由於二人立場南轅北轍，只要一碰面便會爭辯不休，從昔日的動作拍檔變成劇中的「鬥氣冤家」，連場「埋身肉搏」變成激烈的「唇槍舌劍」，火花十足。
6年前《殺手》埋身肉搏 祥哥曾點名大讚嘉欣
回帶到2020年，黎耀祥與龔嘉欣在劇集《殺手》中的合作依然令觀眾記憶猶新。當時二人在劇中有大量精彩的埋身肉搏對打戲份，打得非常激烈。祥哥當時更曾點名稱讚嘉欣的動作表現出色，對其專業態度讚不絕口。沒想到相隔6年再度合作，二人雖然不用再拳來腳往，但角色關係依然充滿張力，令人期待他們這次的化學反應。
嘉欣化身科學頭腦女主角 誓要撕破神棍祥哥真面目
劇集故事圍繞7大香港都市傳說為藍本，而主線則聚焦於龔嘉欣與黎耀祥的對立關係。龔嘉欣飾演的畢鳴，是一位擁有科學頭腦、凡事講求邏輯的女性，她的人生目標之一，就是深入探討及揭秘各式各樣的都市傳說，並戳破風水大師莊一臣（黎耀祥飾）的「神棍」面具。一個是打假專家，一個是風水大師，二人注定針鋒相對。
網民期待二人火花：「終於唔使打了！」
對於兩位好戲之人再度合作，網民都表示非常期待，並在討論區掀起熱話。不少人都對他們從「武鬥」變「文鬥」感到新鮮：「好期待祥哥同嘉欣再合作！《殺手》已經好正！」、「今次唔係打交，變鬥嘴，應該會好搞笑！」、「視帝視后鬥戲，一定好好睇！」、「龔嘉欣做呢啲角色好似幾夾，期待佢點樣寸爆祥哥！」、「終於唔使打了！睇佢哋文鬥仲過癮！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期