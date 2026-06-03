香港探秘地圖｜重現華富邨UFO傳說！龔嘉欣探靈驚見外星人 竟揭自身黑歷史？

《香港探秘地圖》劇情愈趨緊湊，今晚（3日）播出的單元將會改編香港最著名的都市傳說之一「華富邨UFO事件」！劇情講述黎耀祥率領的「探秘小隊」前往華富邨義莊調查一宗探靈昏迷案，沒想到丁子朗與龔嘉欣竟在期間疑似目擊外星人及UFO後雙雙暈倒，事件更與龔嘉欣的童年陰影有關，究竟UFO是真是假？