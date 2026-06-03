香港探秘地圖｜重現華富邨UFO傳說！龔嘉欣探靈驚見外星人 竟揭自身黑歷史？
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《香港探秘地圖》劇情愈趨緊湊，今晚（3日）播出的單元將會改編香港最著名的都市傳說之一「華富邨UFO事件」！劇情講述黎耀祥率領的「探秘小隊」前往華富邨義莊調查一宗探靈昏迷案，沒想到丁子朗與龔嘉欣竟在期間疑似目擊外星人及UFO後雙雙暈倒，事件更與龔嘉欣的童年陰影有關，究竟UFO是真是假？
今晚直擊探靈隊出事 龔嘉欣丁子朗疑見UFO嚇暈
《神功靈戲 II》的鬧鬼事件圓滿落幕後，全新單元聚焦華富邨UFO傳說。劇情由有人到華富邨義莊探靈期間離奇昏迷展開，一臣（黎耀祥飾）隨即率領「探秘小隊」前往調查兼開直播。被分派到同一組的文彬（丁子朗飾）及畢萍（龔嘉欣飾）在義莊內竟疑似見到外星人及UFO，之後更離奇暈倒昏迷，過程被直播出去後，事件即時引爆全城熱話，令這宗都市傳說更添詭異色彩。
劇情大逆轉 UFO竟與龔嘉欣童年陰影有關
正當所有人都以為事件圍繞外星人展開，劇情卻迎來驚人轉折。隨著「探秘小隊」一步步深入調查，他們發現這宗轟動全城的UFO事件，其真相竟然與畢萍（龔嘉欣飾）埋藏多年的心理陰影有著密不可分的關係。昔日的創傷與眼前的離奇現象交織，讓整個謎團變得更加撲朔迷離，究竟畢萍的過去隱藏著甚麼秘密，這一切又是否只是她的心魔作祟？
回帶1970年代 轟動全港華富邨UFO事件始末
劇集改編的「華富邨集體UFO目擊事件」是香港真實存在的都市傳說。事件始於1970年代末至1980年代初，當時港島南區華富邨有多不勝數的居民聲稱，在傍晚或夜晚時分，目擊到一個體積巨大、足以遮蔽數座大廈天空的黑色圓形物體。據描述，該物體底部閃爍著無數藍光與七彩燈光，低空掠過時，有居民稱完全沒有聲響，只感受到氣流和震動；但亦有版本指它發出巨大轟鳴聲。雖然缺乏照片佐證，但因目擊者眾多且描述高度吻合，成為香港史上最著名的UFO傳說。
網民熱議集體回憶返晒嚟 「細個聽阿媽講過！」
劇集重現經典都市傳說，引發網民熱烈討論，不少人表示勾起童年回憶。有網民留言指：「嘩！華富邨UFO！終於有人拍！細個聽阿媽講過，話好猛㗎！」、「呢個故仔真係香港人嘅集體回憶，好期待劇集點樣改編。」、「龔嘉欣條線好似好有戲味，應該唔係真係外星人咁簡單。」、「好想知祥哥最後點樣拆解呢個謎團！」，討論區氣氛相當熱烈。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期