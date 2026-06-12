香港探秘地圖｜黎耀祥5分半鐘自爆戲！龔嘉欣零對白靠眼淚助攻 網民：睇到心痛！
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昨晚（11日）《香港探秘地圖》播出一場長達5分半鐘的重頭戲，黎耀祥上演「自殺式自爆」，演技震撼全場！而「視后」龔嘉欣更上演神助攻，全程零對白單靠眼神流露哀痛，二人一放一收的演技大鬥法，張力十足，究竟這場自毀式戲碼背後隱藏著甚麼苦衷？
黎耀祥5分半鐘獨腳戲 扮衰人自毀名聲
劇情講述莊一臣（黎耀祥飾）為揭穿龍貴（袁文傑飾）的真面目，不惜摧毀自己名聲，在畢萍（龔嘉欣飾）的鏡頭前，向高文彬（丁子朗飾）及王秀儀（倪嘉雯飾）上演一場「自爆」大龍鳳。在這場長達5分半鐘的獨腳戲中，祥哥以極囂張的流氓嘴臉，承認自己對文彬母親騙財騙色，更連環拋出侮辱性金句：「有乜好解釋啫？」、「既然你哋都知道晒咯，仲問我做咩啫，唔係要我原原本本，再講一次點呃你阿嗎呀嘛？」、「因為我想睇吓，你係咪好似你阿媽咁易呃。」祥哥將角色的囂張、刻薄與皆笑皆非共冶一爐，情緒轉換與對白節奏都恰到好處，盡顯功架。
龔嘉欣神助攻 淚之女王零對白靠眼神演戲
在這場黎耀祥的獨腳戲中，「視后」龔嘉欣的「神助攻」絕對應記一功！劇中一直傾盡全力「打假」的畢萍（龔嘉欣飾），當親眼目睹莊一臣「自殺式自爆」時，她全程在沒有一句對白的情況下，單靠眼神及在眼眶中「啷吓啷吓」的眼淚，已流露出極其強烈的擔心、不解與哀痛感。龔嘉欣完美演繹了內心的掙扎與痛苦，完全無負「淚之女王」之名，她收放自如的內心戲，與黎耀祥外放的爆發式演繹形成強烈對比，令整場戲的張力推至頂點。
網民激讚演技大鬥法：睇到好心痛！
這場戲味極濃的對手戲，引發網民熱烈討論，大讚二人演技精湛，一放一收的配合天衣無縫，看得非常揪心。網民紛紛留言：「祥哥扮衰人嗰度好真，但見到嘉欣啲眼淚，就知佢哋有苦衷，睇到好心痛！」、「龔嘉欣真係淚之女王，唔使講嘢，個樣已經好慘，我睇到都想喊。」、「5分半鐘冇悶場，一個爆seed一個忍，高手過招就係咁！」、「呢場戲真係神級，黎耀祥放，龔嘉欣收，完美示範咩叫演技！」、「好想快啲睇佢哋點樣反擊，唔好再虐佢哋啦！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期