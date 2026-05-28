香港探秘地圖｜龔嘉欣倪嘉雯捉姦爆笑神同步！網民激讚封「探秘短打Twins」

昨晚《香港探秘地圖》一集，龔嘉欣與倪嘉雯上演一場爆笑捉姦戲碼，兩人為「打倒小三」竟出現驚人「神同步」！畫面中兩人步伐表情一致，但一個精明一個呆萌的反差萌翻觀眾，究竟這對臨時組成的姊妹兵團，能否成功完成任務？