香港探秘地圖｜龔嘉欣倪嘉雯捉姦爆笑神同步！網民激讚封「探秘短打Twins」

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昨晚《香港探秘地圖》一集，龔嘉欣與倪嘉雯上演一場爆笑捉姦戲碼，兩人為「打倒小三」竟出現驚人「神同步」！畫面中兩人步伐表情一致，但一個精明一個呆萌的反差萌翻觀眾，究竟這對臨時組成的姊妹兵團，能否成功完成任務？

昨晚爆笑捉姦 龔嘉欣倪嘉雯神同步

在劇中，秀儀（倪嘉雯飾）與畢萍（龔嘉欣飾）為了追蹤淑貞（莊思明飾）的丈夫張志強（莫家淦飾），決定聯手出擊。兩人無論是跟蹤的步伐、偷望的表情，甚至連被嚇到的反應都出現多次「神同步」，默契十足。不過，由於畢萍精明幹練，而秀儀則呆萌兼零經驗，兩人商量捉姦大計時充滿矛盾與笑料。秀儀因欠缺經驗而變成問題少女，不斷追問細節，令畢萍大感煩厭，場面極之搞笑。

倪嘉雯零經驗狂問 龔嘉欣秒煩躁爆金句

由於秀儀是「捉姦新手」，全程驚驚青青兼問題多多，與龔嘉欣的對話更是笑料百出。當兩人準備上樓時，秀儀緊張問道：「但係呢，我未試過捉姦㗎喎，要點做呀？」龔嘉欣即霸氣指揮：「一陣間上到去，我踢開度門，揭開張被，佢哋應該反應唔切，然後你攞部手機影低佢。」秀儀再追問：「影個樣？男定女呀？」龔嘉欣沒好氣地說：「梗係兩個啦！」期間秀儀不斷以「等陣先，萍姐」打斷，最終被叫到不耐煩的龔嘉欣忍不住大喝：「又點呀？」豈料就在兩人爭拗期間，目標人物早已悄悄離開，行動宣告失敗。

短打晒長腿勁似樣 獲封探秘短打Twins

龔嘉欣與倪嘉wen昨晚的對手戲火花四濺，除了劇情充滿喜劇節奏，兩人的造型亦成為焦點。有網民發現，她們同樣以短褲的「短打」造型上陣，齊齊大晒修長美腿，畫面充滿青春活力。更有趣的是，不少觀眾指兩人從某些角度看來樣貌驚人地相似，加上兩人猶如孖公仔般的同步動作，因而獲得「探秘短打 Twins」的稱號，人氣急升。

網民洗版激讚：呢對孖妹好有火花

這對新組合的化學反應引來網民熱烈討論，不少人留言大讚。「一面倒」的讚賞聲中，網民紛紛表示：「呢對孖妹好有火花，求編劇加戲！」「嘉欣個不耐煩樣好真實好好笑！」「Carmen個呆萌樣真係絕配，完全係問題少女！」「兩個都著短褲晒長腿，畫面好青春，勁有活力！」「佢哋兩個鬥嘴真係睇得好開心，成套劇嘅搞笑擔當！」

香港探秘地圖 龔嘉欣 （圖片來源：TVB）
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香港探秘地圖 龔嘉欣 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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