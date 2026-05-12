香港探秘地圖｜劇組撞正七月十四墳場通宵拍攝！龔嘉欣驚爆：人生成就解鎖
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拍攝靈異劇集最怕遇上怪事，但《香港探秘地圖》劇組竟然百無禁忌，在農曆七月十四鬼節當日，全組人齊齊闖入墳場通宵拍攝！女主角龔嘉欣事後接受訪問時，更驚爆這是「人生成就解鎖」，直言「過到呢關，冇嘢會過唔到」，場面極震撼！
龔嘉欣《東張》自爆撞正鬼節開工
龔嘉欣昨晚接受《東張西望》訪問時，分享了一件令人毛骨悚然的拍攝經歷，她坦言劇組在無意之間，竟然在農曆七月十四當日到墳場開工。她心有餘悸地憶述：「我記得有一件事，就係我哋拍墳場嗰日係農曆七月十四。」此話一出，連旁邊的孔德賢也忍不住驚呼：「呢個真係誇張。」可見當時情況對演員來說是何等震撼，在一年中最猛鬼的日子踏足陰森之地，單是想像已令人頭皮發麻。
孔德賢證全日拍攝：仲拍咗成晚
更驚人的是，劇組並非短暫逗留，而是在墳場進行了整天拍攝。龔嘉欣透露：「我哋初頭都冇為意原來嗰日係七月十四，呢度齊晒，全部人，齊齊去墳場。」似乎是全劇組在不知情下「勇闖」禁地。孔德賢隨即補充，證實他們並非拍一會兒就離開：「仲拍咗成晚添，我哋。」在鬼節正日於墳場由朝拍到晚，這種經歷絕對不是每個演員都有機會嘗試，其專業精神實在令人佩服。
龔嘉欣豪言：過到呢關冇嘢過唔到
雖然這次經歷極為驚險，但龔嘉欣卻視之為一次突破，更笑言是解鎖了人生成就。她回憶當日由朝拍到晚的經歷後，豪氣地表示：「我覺得我哋過到呢關，冇嘢會過唔到。」這番話盡顯其膽量與敬業態度。這次獨特的拍攝體驗，不僅為劇集增添了幾分真實的詭異色彩，也成為了演員們演藝生涯中一個難以磨滅的印記，證明了整個團隊為求效果逼真，可謂毫無底線。
網民嚇呆：真係百無禁忌！
劇組的驚險經歷曝光後，嚇呆一眾網民，紛紛留言表示難以置信。有網民驚訝地說：「嘩！七月十四去墳場拍嘢？太大膽！」、「聽到都毛管戙！劇組真係百無禁忌！」不少人佩服演員的專業精神：「演員都好專業，佩服！」、「龔嘉欣好勇！為咗拍劇真係去到好盡！」、「辛苦晒所有演員同工作人員！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期