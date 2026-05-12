香港探秘地圖｜劇組撞正七月十四墳場通宵拍攝！龔嘉欣驚爆：人生成就解鎖

拍攝靈異劇集最怕遇上怪事，但《香港探秘地圖》劇組竟然百無禁忌，在農曆七月十四鬼節當日，全組人齊齊闖入墳場通宵拍攝！女主角龔嘉欣事後接受訪問時，更驚爆這是「人生成就解鎖」，直言「過到呢關，冇嘢會過唔到」，場面極震撼！