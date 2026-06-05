香港探秘地圖｜龔嘉欣內疚撒謊致孔德賢斷腳！零邊界感幫𢱑背脊 網民激讚：好襯！
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昨晚《香港探秘地圖》劇情大反轉！龔嘉欣與孔德賢的姊弟情溫馨滿瀉，一幕「零邊界感」的按腳兼𢱑背脊戲份引起熱議。但溫馨背後，原來隱藏著龔嘉欣為安撫喪母的細佬而撒謊，卻意外導致對方斷腳的驚人秘密，姊弟關係隨時決裂！
昨晚劇情大暴走 龔嘉欣為孔德賢按腳𢱑背脊
在昨晚（3日）播出的劇情中，痛錫細佬的畢萍（龔嘉欣飾）見畢鳴（孔德賢飾）因落雨引致風濕發作，即主動上前為他按腳，之後更應畢鳴要求，像小時候一樣溫柔地為他𢱑背脊。二人「零邊界感」的親密互動，加上龔嘉欣邊按腳邊碎碎念的貼地家姐演繹，與孔德賢「細佬感滿滿」的撒嬌模樣，令整個場口溫馨感爆棚。然而，劇情同時驚揭，畢萍童年時為幫細佬畢鳴走出喪母之痛，竟撒謊稱世上有UFO，更借來航拍機「欺騙」對方，結果卻意外令畢鳴跌斷腳，被迫放棄足球員的夢想，畢萍亦因此內疚至今。
龔嘉欣激讚孔德賢用心：我哋好有火花
對於劇中與「細佬」孔德賢的合作，龔嘉欣（Katy）給予了極高評價，對他有讚無彈。她表示非常欣賞孔德賢的用心和努力，認為二人的化學作用十足，她更直接大讚：「我覺得Danny 好用心做呢一部戲，我同佢都好有火花，大家嘅鬥嘴戲好正。」龔嘉欣坦言自己非常喜歡畢氏姊弟的戲份，因為這些場口為整部劇集增添了一份難得的溫馨感，可見二人戲外亦惺惺相惜。
網民洗版大讚欣賢CP：望落好舒服
自劇集開播以來，龔嘉欣與孔德賢這對「欣賢姊弟CP」的互寸互撐互動，已成功俘虜大量觀眾的心，昨晚的溫馨戲份更讓網民反應熱烈。不少網民湧入討論區留言，一面倒大讚二人火花四濺，顏值亦非常匹配：「姊弟情深！」、「孔德賢大隻靚仔陽光 做戲都 ok，龔嘉欣係視后、顏值又好，好襯」、「望落好舒服、好順眼」、「孔德賢和丁子朗應該多拍香港電視劇，很喜歡看他們的演技」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期