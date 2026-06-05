香港探秘地圖｜龔嘉欣內疚撒謊致孔德賢斷腳！零邊界感幫𢱑背脊 網民激讚：好襯！

昨晚《香港探秘地圖》劇情大反轉！龔嘉欣與孔德賢的姊弟情溫馨滿瀉，一幕「零邊界感」的按腳兼𢱑背脊戲份引起熱議。但溫馨背後，原來隱藏著龔嘉欣為安撫喪母的細佬而撒謊，卻意外導致對方斷腳的驚人秘密，姊弟關係隨時決裂！