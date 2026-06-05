香港探秘地圖｜孔德賢驚爆與龔嘉欣奇緣！自揭：由細到大望住佢張相跳舞

《香港探秘地圖》中龔嘉欣與孔德賢的姊弟情深受歡迎，原來二人戲外緣份更深！孔德賢近日接受訪問時驚爆，他與龔嘉欣竟是中小學師姐弟，更自揭小時候在舞蹈隊，竟是「望住師姐張相練舞」，奇妙的緣份讓龔嘉欣本人都大呼神奇！