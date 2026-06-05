香港探秘地圖｜孔德賢驚爆與龔嘉欣奇緣！自揭：由細到大望住佢張相跳舞
廣告
《香港探秘地圖》中龔嘉欣與孔德賢的姊弟情深受歡迎，原來二人戲外緣份更深！孔德賢近日接受訪問時驚爆，他與龔嘉欣竟是中小學師姐弟，更自揭小時候在舞蹈隊，竟是「望住師姐張相練舞」，奇妙的緣份讓龔嘉欣本人都大呼神奇！
孔德賢自揭驚人淵源 望龔嘉欣相練舞
劇中龔嘉欣與孔德賢姊弟情深，劇外二人原來有著極深的淵源。孔德賢（Danny）接受tvb.com訪問時，驚爆自己與龔嘉欣（Katy）不僅是小學、中學的校友，二人更同樣加入過舞蹈隊。他憶述一段奇妙往事，指中學禮堂貼了師姐龔嘉欣的相片，而他從小就是在舞蹈隊「望住佢張相跳舞」。對於這段不可思議的緣份，孔德賢直言：「嘉欣係我師姐，我記得中學個禮堂老師貼咗佢張相喺度，我由細到大喺舞蹈隊就係望住佢張相跳舞，佢又咁啱係舞蹈隊，所以我我覺得我哋好有緣份，我同佢講嘅時候佢都覺得好神奇。」
孔德賢戲內戲外都叫家姐：多咗個家姐好開心
這段深厚的師姐弟緣份，也延續到現在的合作之中。孔德賢透露，這位師姐在拍攝期間非常照顧他，無論是演戲上的技巧，還是日常生活的大小事，他都會請教龔嘉欣的意見，而對方也總是樂意分享。他更甜絲絲地表示，現在戲內戲外都稱呼對方為「家姐」，並真誠地說：「無論做戲或者日常嘢，我都會問嘉欣意見，佢亦都好樂意將自己所知道嘅嘢話我知，拍完套劇多咗個家姐真係好開心。」
龔嘉欣讚不絕口：我同佢好有火花
對於這位「細佬」，龔嘉欣亦是讚不絕口，坦言二人合作火花十足。她表示非常欣賞孔德賢在拍攝時的用心與投入，並對二人的對手戲感到相當滿意。龔嘉欣說：「我覺得 Danny 好用心做呢一部戲，我同佢都好有火花，大家嘅鬥嘴戲好正。」她更補充自己非常喜歡畢氏姊弟的場口，認為這些戲份為劇集增添了許多溫馨感，可見二人戲裡戲外都默契十足。
網民驚嘆奇妙緣份：難怪咁有CP感
孔德賢與龔嘉欣這段「望住相跳舞」的奇妙緣份曝光後，隨即引來網民熱烈討論，不少人都對這段偶像劇般的情節感到驚訝。網民紛紛留言大讚二人緣份天定：「原來係師姐弟！難怪佢哋啲互動咁自然啦！」、「望住張相跳舞，呢個情節好似拍戲咁，太神奇！」、「呢種緣份真係好難得，希望佢哋之後可以再合作！」、「戲裡戲外都係家姐細佬，好溫暖啊！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期