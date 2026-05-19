香港探秘地圖｜龔嘉欣為戲犧牲靚樣！自爆黑絲爆炸頭參考《殺手》 拍扁塊面零包袱

龔嘉欣在新劇《香港探秘地圖》中完全拋開女神形象，以黑絲魚網配爆炸頭的破格造型示人，更不惜將整塊臉「拍扁」撻落鏡頭，場面極具衝擊力！嘉欣事後接受訪問，大方承認完全沒有包袱，更自爆造型靈感原來與舊作《殺手》有關，敬業精神震驚網民！