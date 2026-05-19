香港探秘地圖｜龔嘉欣為戲犧牲靚樣！自爆黑絲爆炸頭參考《殺手》 拍扁塊面零包袱
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龔嘉欣在新劇《香港探秘地圖》中完全拋開女神形象，以黑絲魚網配爆炸頭的破格造型示人，更不惜將整塊臉「拍扁」撻落鏡頭，場面極具衝擊力！嘉欣事後接受訪問，大方承認完全沒有包袱，更自爆造型靈感原來與舊作《殺手》有關，敬業精神震驚網民！
黑絲爆炸頭造型搶鏡 龔嘉欣親解靈感來源
劇集首播後，龔嘉欣的造型成為網民熱議焦點。昨晚她分別以性感的黑絲魚網look及青春的少女短打look上陣，一雙修長美腿大獲好評。不過，最令人印象深刻的，絕對是她的爆炸頭。嘉欣接受tvb.com訪問時親自解畫，透露這個髮型是經過多番嘗試後的最終選擇：「其實試咗好多個髮型，最後揀咗呢個爆炸頭，希望令個角色更加鮮明。」她更坦言，這個想法某程度上是參考了《殺手》的經驗，希望在造型上先聲奪人。
為劇情犧牲靚樣 龔嘉欣撻面落鏡頭勁專業
除了造型破格，龔嘉欣在劇中的演出更是「瞓身」。其中一幕，她需要將整塊臉撞向玻璃，導致面容被「拍扁」，畫面相當滑稽又震撼。談到這場戲，嘉欣笑言自己零介意：「我不嬲都冇包袱。」她憶述當時有工作人員擔心她這樣會「好核突」，但她卻認為只要是劇情需要，能令角色更突出，觀眾看得開心就完全沒問題，盡顯專業演員的態度，實在令人佩服。
網民大讚敬業演出：「呢啲先叫演員！」
龔嘉欣為角色的付出，網民全部看在眼內，並在網上掀起一片讚譽之聲。對於她不惜犧牲靚樣的演出，網民紛紛留言表示欣賞。有網民直言：「嘉欣真係搏！為咗套劇可以去到咁盡，抵讚！」亦有人認為這才是真正的演員精神：「個樣撻落去嗰下嚇親，但好欣賞佢嘅專業！」、「呢啲先叫演員！」不少觀眾表示，正是這種對演出的投入感，讓她的角色變得更加立體和有說服力。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期