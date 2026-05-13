香港探秘地圖｜龔嘉欣為角色自毀顏值！爆炸頭配魚網絲襪造型勁震撼！

視后龔嘉欣近年喜感大爆發，在新劇《香港探秘地圖》中再度挑戰極限！她飾演一名「百變打假網紅」，為角色不惜自毀顏值，以「拍扁式毁容Look」上陣，更有爆炸頭配魚網絲襪的破格造型曝光，畫面極度震撼，網民驚呼完全認不出來！