香港探秘地圖｜龔嘉欣為角色自毀顏值！爆炸頭配魚網絲襪造型勁震撼！
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視后龔嘉欣近年喜感大爆發，在新劇《香港探秘地圖》中再度挑戰極限！她飾演一名「百變打假網紅」，為角色不惜自毀顏值，以「拍扁式毁容Look」上陣，更有爆炸頭配魚網絲襪的破格造型曝光，畫面極度震撼，網民驚呼完全認不出來！
龔嘉欣爆炸頭魚網Look曝光 網紅造型嘩眾取寵
為了配合《香港探秘地圖》中「打假網紅」畢萍的角色設定，龔嘉欣可謂完全豁出去。根據劇組發布的宣傳劇照，她其中一個造型以誇張的爆炸頭示人，配上黑色魚網絲襪，視覺效果相當出位。由於角色是網紅，偶爾需要以嘩眾取寵的言行或造型博取關注，這個破格形象完美呈現了角色的瘋狂一面，齋看劇照已喜感十足。
視后為搞笑豁出去！挑戰「拍扁式毁容Look」
除了爆炸頭造型，龔嘉欣在劇中更挑戰終極「自毀顏值」！為了搞笑，她不惜以「拍扁式毁容Look」上陣，完全拋開了視后與美女的包袱。這種為藝術犧牲的精神，讓觀眾見識到她對演戲的熱誠與專業。近年她在喜劇路線上不斷突破，這次的演出絕對讓觀眾期待值爆燈。
近年喜感大爆發 回顧豬肉嬌花痴女鬼破格演出
龔嘉欣這次的喜劇演出並非偶然，近年她已憑多個破格角色讓觀眾見識其搞笑功力。例如在《新四十二章》中飾演的「生鬚豬肉嬌」，粗豪形象與她本人形成巨大反差，成功製造笑料。而在《靈戲逼人》中飾演的「花痴女鬼」，可愛又帶點傻氣的演繹亦大獲好評。這次飾演擁有三吋不爛之舌的打假網紅，相信會是她喜劇路上的又一代表作。
網民激讚專業：「完全認唔到係佢！」
龔嘉欣的破格造型曝光後，立即引來網民洗版式討論，大讚其專業精神。不少網民留言表示震驚：「嘉欣真係好搏！呢個look太癲！」、「完全認唔到係佢！視后真係唔同啲！」、「好期待佢啲搞笑演出，之前豬肉嬌已經笑死！」、「為咗套劇可以去到咁盡，好專業！」、「呢個爆炸頭look好有喜感，齋睇相都想笑！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期