香港探秘地圖｜36歲龔嘉欣演少女零違和！Boyfriend風居家Look掀熱議 親解背後私心

現年36歲的龔嘉欣於TVB新劇《香港探秘地圖》中，以「短打少女Look」上陣竟毫無違和感，狀態回勇獲網民激讚！不過，最令人意想不到的是，劇中一套闊身Boyish風格的「居家Look」竟意外跑出，引發網民熱烈討論，究竟這套看似平平無奇的造型，背後隱藏著甚麼秘密？