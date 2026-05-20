香港探秘地圖｜36歲龔嘉欣演少女零違和！Boyfriend風居家Look掀熱議 親解背後私心
廣告
現年36歲的龔嘉欣於TVB新劇《香港探秘地圖》中，以「短打少女Look」上陣竟毫無違和感，狀態回勇獲網民激讚！不過，最令人意想不到的是，劇中一套闊身Boyish風格的「居家Look」竟意外跑出，引發網民熱烈討論，究竟這套看似平平無奇的造型，背後隱藏著甚麼秘密？
36歲龔嘉欣短打少女Look零違和 闊身居家服更吸睛
龔嘉欣近年接拍不少搞笑劇集，這次在《香港探秘地圖》中再度發揮喜劇細胞，演繹夠放，成功獲得觀眾讚賞。劇中她經常以「短打少女Look」示人，但現年36歲的她不但輕鬆駕馭，更被網民大讚有逆齡感覺，狀態大勇。然而，在眾多造型中，一套看似隨性的闊身Boyish「居家Look」卻成為網民熱議焦點，不少人認為此造型更能突顯其少女感，紛紛留言點讚，認為她「上番力」。
龔嘉欣親解逆齡秘密：還原返我喺屋企嘅造型
對於劇中造型意外獲得大量正評，龔嘉欣接受訪問時謙虛地將功勞歸於幕後團隊。她解釋道：「都係一班幕後同事嘅功勞，加上可能啡色嘅長曲髮Look都會有新鮮感。」她透露劇組在設計髮型時，希望她能表現得更隨性，所以有時會紮起半個「波波髻」。至於引起熱話的居家服，她則笑言是自己的「私心」：「就我自己有啲私心嘅，因為我本身都好鍾意Boyfriend style T-shirt睡衣，劇組又覺得適合個角色，所以就準備咗好多，其實都係還原返我喺屋企嘅造型。」
網民洗版大讚：望落好後生！
《香港探秘地圖》劇情輕鬆胡鬧，成功勾起不少觀眾對昔日TVB喜劇如《巴不得爸爸》及《回到三國》的回憶，網民對此大為受落。除了劇情，龔嘉欣的表現和造型亦成為焦點，網民紛紛洗版留言激讚：「嘉欣做得幾好，夠放」、「佢劇入面啲Look上番力」、「望落好後生」、「輕輕鬆鬆鬥吓嘴幾好」、「龔嘉欣同祥哥好有火花」、「TVB 拍地道小品最有保證」、「好耐無坐定定睇劇」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期