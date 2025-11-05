2025年香港演藝圈痛失12位經典綠葉 TVB御用爺爺周聰肺炎離世 許紹雄病逝終年76歲

2025年對香港演藝圈來說是極其沉重的一年，短短10個月內痛失12位經典綠葉演員，這些曾經在8、90年代電視螢幕上見慣見熟的面孔，如今已成為永恆回憶。從百歲人瑞俞明叔到76歲的許紹雄，每一位離世的資深藝人都承載著香港影視黃金年代的珍貴記憶，他們的離去不僅讓同行痛心，更令無數觀眾感到不捨。這份沉重的告別名單，見證了一個時代的落幕。