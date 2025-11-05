2025年香港演藝圈痛失12位經典綠葉 TVB御用爺爺周聰肺炎離世 許紹雄病逝終年76歲
百歲俞明叔安詳離世 女兒社交平台悼念
今年2月4日，40年代經典粵語片笑匠俞明於睡夢中安詳離世，享年100歲。俞明叔的女兒在社交平台發文悼念：「年初七早上，爸爸睡夢中安詳離世，永遠懷念。」這位被尊稱為「俞明叔」的資深演員，見證了香港電影從粵語片時代到現代的完整發展歷程，他的離世標誌著一個電影時代的終結。
吳君如痛失愛父夏春秋 「財神」冬叔享年93歲
3月份傳出夏春秋離世消息，享年93歲。原名吳錦泉的夏春秋，暱稱「冬叔」、「財神」、「六合彩之父」，其女兒吳君如在社交平台悲痛宣布父親離世消息，寫道：「我最愛嘅老豆走咗喇。」吳君如更附上一張父親年輕時的舊照作悼念，字裡行間流露出對父親的深深思念和不捨之情。
谷峰4月逝世享壽94歲 邵氏百部作品成經典
電視界資深前輩谷峰今年4月逝世，享壽94歲。谷峰早年在北京學戲，1965年加入邵氏電影公司，參與過百部影視作品，憑藉精湛演技和鮮明的性格演員形象聞名。他主演的經典電影包括《新獨臂刀》、《保鏢》、《雙俠》及《清宮大刺殺》等，展現了深厚的表演功力，成為邵氏電影黃金時代的重要見證者。
方剛5月離世終年78歲 「御用奸人」形象深入民心
演員方剛於5月30日清晨與世長辭，享年78歲。方剛曾改名為梁舜年，是前香港無綫電視及亞洲電視藝員。他曾參演劇集《人在邊緣》、《勝者為王》等，特別在《人在邊緣》中飾演鄭細鳳一角，無惡不作的態度和無賴形象深入民心，隨後便一直飾演反派角色，被稱為「御用奸人」。方剛曾被亞視高薪挖角，盛傳當年酬金高達100萬。
周驄7月因肺炎離世 TVB御用爺爺享壽92歲
TVB資深演員周驄於7月傳出因肺炎離世，享壽92歲。周驄參與首部電影《碎琴樓》就擔任男主角，60年代已是光藝影片公司力捧小生，出演眾多膾炙人口作品，包括《苦命女兒》、《龍鳳劍》、《癡情兒女》等。加上他身形高大、外形儒雅，演技自然流暢，深受觀眾喜愛，有TVB御用爺爺之稱。
雪妮唐佳夫婦先後離世 模範夫妻不足兩週內告別
今年7月4日傳來資深藝人雪妮離世消息，享年78歲，其丈夫唐佳亦於6月23日離世，享年88歲。兩人先後離世僅不足兩星期令人痛心。唐佳跟太太雪妮是圈中模範夫妻，近年因太太患重病，令唐佳鬱結不已，最終這對恩愛夫妻在短時間內相繼離世，成為演藝圈的一段佳話。
吳博君漸凍人症病逝 前TVB藝人享年69歲
前TVB資深藝人吳博君於2018年患上「漸凍人症」，今年7月15日傳來病逝消息，享年69歲。吳博君於70年代加入TVB，19年間多數演出壞人、鹹濕佬等角色。1997年受金融風暴影響被TVB裁走後，他做過不同職業，例如紙紮舖、麵包師傅及寫字樓清潔，晚年與病魔搏鬥多年，最終不敵病魔離世。
段偉倫8月逝世享年67歲 成龍前助手腎衰竭離世
曾是亞視小生的段偉倫於8月傳來逝世消息，享年67歲。段偉倫於1970年入行，曾分別於亞洲電視及TVB擔任藝人演員，生前他曾演出《國際刑警》、《衝鋒隊之怒火街頭》及《警察故事》系列。他曾任成龍助手長達15年，據傳雙方因員工待遇而不歡而散，2003年因拒絕執行工作而被解僱，有傳死因是腎衰竭。
黎宣8月離世享年93歲 黎姿姑媽演藝世家出身
資深演員黎宣於8月28日與世長辭，享年93歲。黎宣出身自演藝世家，父親是「香港電影之父」黎民偉，堂姐為已故粵語片演員黎灼灼，而黎姿是她的姪女。黎宣早於50年代已活躍影壇，晚年加入TVB拍過《大時代》、《真情》等多部經典劇集，在《真情》中飾演的「阿家」成為經典角色，於2010年拍完《Only You 只有您》便淡出娛樂圈。
甄志強10月上海辞世 「最帥展昭」發展平平
前亞視小生甄志強於10月21日在上海安詳辭世，曾演出劇集《碧血青天楊家將》，被封為「最帥展昭」，只是發展平平。他近年更回歸幕前，客串《詭探》及《PTU機動部隊》等劇集，雖然戲份不多，但仍然堅持對演戲的熱愛，直至生命最後一刻。
許紹雄10月病逝終年76歲 Benz哥癌症引發器官衰竭
人稱「Benz哥」的資深藝人許紹雄於10月28日病逝，終年76歲。其家人透過許紹雄好友黎芷珊向傳媒公布，許紹雄因癌症引發器官多重機能衰竭安詳離世。許紹雄在TVB演出多年，以其獨特的演技風格和親和力深受觀眾喜愛，「Benz哥」這個稱號更成為他的標誌性代名詞。
馮淬帆10月底離世享年81歲 移居台灣40年仍熱愛電影
馮淬帆於10月31日離世，享年81歲。馮淬帆近年早已移居台灣超過40年，生活趨於低調，享受半退休生活。雖年屆81歲，他對電影的熱情未減，近年仍有參與電影演出，直至生命最後階段仍然堅持對電影藝術的追求和熱愛，展現了一位資深演員的專業精神。
網民集體懷念經典綠葉 「童年回憶全部走晒」
面對如此多位資深演員在短時間內相繼離世，網民紛紛在社交平台表達哀悼和懷念之情。有網民留言：「童年回憶全部走晒，好不捨。」另有網民感慨：「呢啲都係陪伴我哋成長嘅經典綠葉，佢哋嘅演技永遠留喺我哋心入面。」更有資深影迷寫道：「香港電影黃金年代真係完全落幕喇，以後再睇唔到呢啲經典演員嘅新作品。」不少網民都表示，這些資深演員雖然大多飾演配角，但每一個角色都深入民心，成為香港影視文化不可分割的一部分。