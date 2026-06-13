香港系列之細間始終你好｜年輕團隊活化舊冰室！老闆阿峰爆成功秘訣：最緊要搵到班啱嘅人

油麻地一間傳統冰室，由一班年輕人接手後，竟搖身一變成為新舊交融的打卡熱點！老闆阿峰不但保留了店舖自1969年沿用至今的靈魂，更注入創意美食，成功吸引新一代。他更在節目中大爆經營的致勝關鍵，原來並非資金或地點，而是一件更重要的事！