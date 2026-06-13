香港系列之細間始終你好｜年輕團隊活化舊冰室！老闆阿峰爆成功秘訣：最緊要搵到班啱嘅人
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油麻地一間傳統冰室，由一班年輕人接手後，竟搖身一變成為新舊交融的打卡熱點！老闆阿峰不但保留了店舖自1969年沿用至今的靈魂，更注入創意美食，成功吸引新一代。他更在節目中大爆經營的致勝關鍵，原來並非資金或地點，而是一件更重要的事！
保留1969年靈魂 阿峰複製古早牆紙創變奏美食
為保留香港獨有的冰室文化，阿峰與團隊四年前接手這間老店時，花盡心思在傳承與創新之間取得平衡。他們特意保留了自1969年沿用至今的懷舊枱櫈，甚至連牆紙都精心複製，讓客人一踏進店內便能感受到50、60年代的氣息。在食物方面，團隊則大膽創新，設計出多款「變奏版冰室經典美食」，例如將傳統西多士改良成「焗斑蘭咖央西多士」，還有令人意想不到的皮蛋炒意粉，用創意為這間老冰室注入了全新的生命力。
老闆阿峰親揭經營理念：「一班朋友一齊做一件事係好玩嘅」
談到經營心得，阿峰坦言團隊是成功的核心。他強調：「做咩都好，最緊要搵到班啱嘅團隊，呢度個個都好似朋友，一班朋友一齊做一件事係好玩嘅。」他認為，只要團隊擁有共同的夢想，並且願意一起拼搏，自然就不會太計較個人得失。這種如朋友般的合作關係，正是他們能夠不斷迸發創意、克服困難的關鍵。為了親身感受這份團隊的熱情，主持人祥師兄更踩入廚房，直擊他們合作無間的日常。
網民力撐年輕人創業：「好想去試皮蛋意粉！」
阿峰團隊的故事引起網民熱烈討論，不少人對他們的創意和理念表示讚賞。
「好欣賞呢班後生仔，為舊文化注入新生命！」
「皮蛋炒意粉？好癲但好想試吓！」
「老闆講得好啱，團隊精神真係最重要。」
「保留舊枱櫈好有feel，一定要去打卡支持！」
「呢啲就係香港需要嘅創意同活力！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期