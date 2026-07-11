香港系列之細間始終你好｜40年唐餅店二代爆金句！解釋老婆餅要分鹹甜：老婆唔可以得一款

旺角花園街一間屹立超過40年的傳統唐餅店，近年由從外國回流的第二代店主張惠寧接手。張惠寧坦言剛回來時曾「年少自大」，滿腦子改革大計，最終卻領悟到傳統才是最好。他更以一句超爆笑金句解釋為何「老婆餅」要分鹹甜兩款，引得全場大笑，究竟他説了甚麼？