香港系列之細間始終你好｜40年唐餅店二代爆金句！解釋老婆餅要分鹹甜：老婆唔可以得一款
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旺角花園街一間屹立超過40年的傳統唐餅店，近年由從外國回流的第二代店主張惠寧接手。張惠寧坦言剛回來時曾「年少自大」，滿腦子改革大計，最終卻領悟到傳統才是最好。他更以一句超爆笑金句解釋為何「老婆餅」要分鹹甜兩款，引得全場大笑，究竟他説了甚麼？
張惠寧爆笑解釋老婆餅 「老婆唔可以得一款太寡啦」
節目中，當主持人祥師兄問及店內的「老婆餅」為何要分成鹹、甜兩款時，老闆張惠寧竟以一個意想不到的比喻來解釋，他笑著說：「老婆唔可以得一款，太寡啦！」這句幽默又貼地的金句，瞬間逗得祥師兄哈哈大笑，亦展現出這位年輕老闆風趣的一面。這個獨特的解釋，不僅為傳統食品增添了趣味，也讓觀眾對這家老店留下了深刻印象。
回流港二代曾年少自大 坦承接手初期想法太無知
張惠寧分享了自己接手店舖的心路歷程。他坦承，十幾年前從外國回流香港，初時對經營這家傳統老店有很多自己的想法和方向，一心想進行改革。然而，經過一番摸索後，他發現按照「傳統方向」的步伐才是最好的。他直言當時的自己：「有種年少自大同無知。」這份領悟，全靠店內一班大師傅對傳統手藝的執著，讓他學會了「以不變應萬變、不隨波逐流」的經營哲學。
祥師兄親試繁複步驟 傳統唐餅店獲街頭小食推介
為了深入了解唐餅製作，祥師兄親自走進廚房，體驗中式唐餅繁複的製作步驟。從準備大量糯米粉開始，到加糖、油、熱水攪勻，再到塑型及放入餅爐烘烤，每一步都絕不簡單。這家老店的「蛋散」、「雞仔餅」、「棋子餅」以及招牌的「甜老婆餅」和「咸老婆餅」一直深受街坊歡迎，近年更榮獲「街頭小食推介」，證明傳統手藝依然有價有市。
網民大讚老闆夠幽默 「為咗食兩款老婆餅都得」
張惠寧的幽默金句引來網民熱烈討論，不少人大讚他夠風趣。網民紛紛留言：「老闆好幽默，講得好啱！」「為咗食兩款老婆餅，今晚即刻去買！」「呢啲老店一定要支持，唔好失傳啊！」「好欣賞佢肯承認自己以前無知，肯學嘢嘅後生仔！」「雞仔餅同棋子餅都係童年回憶！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期