香港系列之細間始終你好｜70年租書店老闆揭秘聞！驚爆舊時客人搣武俠小說去廁所？

在紅磡馬頭圍道，一間接近70年歷史的租書店依然屹立不倒，第三代老闆鍾先生默默守護著這份家族事業。他除了分享書店的傳承故事，更大爆六、七十年代的租書秘聞，當中竟有客人會將武俠小說書頁撕掉帶去廁所，奇聞異事令人咋舌，究竟是甚麼一回事？