香港系列之細間始終你好｜70年租書店老闆揭秘聞！驚爆舊時客人搣武俠小說去廁所？
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在紅磡馬頭圍道，一間接近70年歷史的租書店依然屹立不倒，第三代老闆鍾先生默默守護著這份家族事業。他除了分享書店的傳承故事，更大爆六、七十年代的租書秘聞，當中竟有客人會將武俠小說書頁撕掉帶去廁所，奇聞異事令人咋舌，究竟是甚麼一回事？
鍾先生驚爆租書秘聞 「武俠書好薄佢哋就搣一頁去廁所」
談到租書店的奇聞，老闆鍾先生笑言，雖然大部分人會因「按金」問題準時還書，但總有例外。他驚爆在六、七十年代武俠小說盛行時期，很多歸還的書都變得不完整，背後原因令人意想不到：「武俠書（紙）好薄，佢哋就搣一頁去廁所。」這個秘聞揭示了舊時代的生活面貌，相當有趣。為迎合潮流，書店後來也曾變陣租借CD、VCD，連祥師兄的舊作《先洗未來錢》等亦是館藏之一。
風雨不改堅持日日開舖 鍾先生親自送書上門予70年老顧客
除了有趣的秘聞，書店更充滿著濃厚的人情味。鍾先生風雨不改，堅持每日開舖，他分享了一個與老顧客的暖心故事。店內一位最老的客人已經幫襯了長達70年，近年因年事已高、行動不便，鍾先生便主動送書上門，更會與他一起吃早餐，關係儼如老朋友。他真誠地說：「最老嗰個客已經幫襯咗 70 年，行得唔方便送上門（書）。」這份情誼比生意更重要。
三代傳承守護書店 鍾先生：「每本書都係我包同釘有感情」
這間租書店由鍾先生的公公創立，再傳到媽媽手上，如今由他接棒成為第三代傳人。對於守護這家老店，鍾先生有著一份深厚的執著與情感。他透露，店內每一本書的包書、釘裝，都由他親力親為，這份堅持源於他對書本的愛惜。他感性地說：「每本書都係我包同釘，每本書都有感情。」這句話道盡了他對這份家族事業的承擔與熱愛。
網民大呼回憶返晒嚟 「呢啲人情味香港買少見少」
這間充滿歷史和人情味的租書店，勾起了不少網民的集體回憶。網民留言表示：「嘩！細個成日去租書，回憶返晒嚟！」「搣書去廁所真係第一次聽，太好笑！」「老闆好有心，送書上門好感動，呢啲人情味香港買少見少。」「希望呢間書店可以一直經營落去！」「每本書都有感情，呢句說話好有份量。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期