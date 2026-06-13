香港系列之細間始終你好｜60年紙紮舖慘遇9小時大火！第三代店主爆喊憶述街坊一招奇蹟渡難關

經營超過60年的紙紮老店，兩年前竟慘遇一場9小時無情大火，幾乎化為烏有！第三代店主Gladys憶述當時眼見家園被毀，心痛欲絕，場面令人鼻酸。但在絕望之際，一班街坊的暖心舉動竟讓店舖奇蹟重生，究竟他們是如何捱過這個嚴冬？