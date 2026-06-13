香港系列之細間始終你好｜60年紙紮舖慘遇9小時大火！第三代店主爆喊憶述街坊一招奇蹟渡難關
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經營超過60年的紙紮老店，兩年前竟慘遇一場9小時無情大火，幾乎化為烏有！第三代店主Gladys憶述當時眼見家園被毀，心痛欲絕，場面令人鼻酸。但在絕望之際，一班街坊的暖心舉動竟讓店舖奇蹟重生，究竟他們是如何捱過這個嚴冬？
慘歷9小時大火 Gladys心痛憶述：好難頂
這間自1960年起經營的紙紮舖，傳承三代，是Gladys從小到大的家。然而在2024年1月，一場歷時9小時的熊熊烈火，將她熟悉的一切吞噬。Gladys在節目中憶述，當時與母親在店舖對面，只能眼睜睜看著「家」被燒毀，那種無力感讓她至今難忘，更坦言：「見住我嘅成長地方冇晒，好難頂。」大火不僅燒毀了貨品，更燒掉了她們一家人的成長記憶，場面極度心酸。
燒不走人情味 街坊湧現支持渡過新年
雖然大火無情，但人間有愛。正當Gladys一家以為走投無路時，街坊鄰里竟紛紛伸出援手，展現了驚人的社區凝聚力。Gladys憶述當時全家抱著「有地方，有人，啲貨燒晒咪再入過貨咯」的決心，在原址附近「賣地攤咁賣」，更在街上大嗌促銷。意想不到的是，街坊們反應極為熱烈，她說：「啲街坊好支持，嗰年啲嘢通通賣晒，就係咁樣我哋捱過咗一個新年。」Gladys媽媽至今仍充滿感激：「我好多謝呢度啲街坊，真，真係非常之好。」連主持祥師兄聽罷也感觸良多：「跌嘅時候先領略最多。」
一張訂單承諾 Gladys為客人特製粉紅滑板車
對Gladys一家而言，紙紮品不僅是商品，更是傳遞思念的橋樑。她分享了一個暖心故事，曾有位男士前來訂製紙紮品，甫坐下便泣不成聲。原來他的外甥女因病離世，他曾答應外甥女康復後要教她踩滑板車，可惜承諾無法兌現。Gladys聽後，便按照客人的要求，精心製作了一部一模一樣的粉紅色滑板車，希望藉此為客人帶來一絲安慰，完成這份來不及實現的約定，也體現了這行業背後「一份使命」的真正意義。
網民大讚香港精神：「睇到眼濕濕！」
節目播出後，Gladys一家的堅毅與街坊的人情味感動無數網民，紛紛留言打氣。
「呢啲先係真正嘅香港精神，守望相助！」
「滑板車個故仔太感人，睇到眼濕濕。」
「老闆娘一家人好正面，祝生意興隆！」
「火災都打唔敗，真係好勵志！」
「香港就係需要呢啲溫暖嘅故事。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期