香港系列之細間始終你好｜70歲老師傅死守樓梯舖40年！豁達一句「Happy地Say Goodbye」惹哭網民

今晚（7日）播出的《香港系列之細間始終你好》中，70歲樓梯舖老師傅良哥在僅五、六十呎的狹小空間默默耕耘四十載，場面令人動容。為了在連轉身都困難的環境工作，他竟長年刻意Keep Fit，更在門口加裝倒後鏡方便服務客人。面對行業式微，他灑脫的一句話卻讓無數人動容，究竟是怎樣的獅子山精神，讓他能如此樂天知命？