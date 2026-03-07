香港系列之細間始終你好｜70歲老師傅死守樓梯舖40年！豁達一句「Happy地Say Goodbye」惹哭網民
今晚（7日）播出的《香港系列之細間始終你好》中，70歲樓梯舖老師傅良哥在僅五、六十呎的狹小空間默默耕耘四十載，場面令人動容。為了在連轉身都困難的環境工作，他竟長年刻意Keep Fit，更在門口加裝倒後鏡方便服務客人。面對行業式微，他灑脫的一句話卻讓無數人動容，究竟是怎樣的獅子山精神，讓他能如此樂天知命？
今晚直擊70歲良哥狹縫求生術
節目中，祥師兄帶觀眾走訪這間開業超過30年的樓梯舖，店主良哥已在此工作了整整40個年頭。在僅有五、六十呎的狹縫工作間，良哥展示出驚人的生存智慧。為了應付種類繁多的貨源，他在小天地中發掘出超乎想像的收藏空間；為了第一時間「捕獲」客人，更特意在門口加裝倒後鏡。雖然工作環境艱辛，70歲的良哥卻零怨言，並超實際地說：「搵兩餐係咁喇。」這種能屈能伸、在困難中尋找解決辦法的精神，完美演繹了老一輩的毅力。
良哥堅持挑戰高難度：冇人肯做我嚟做
即使是打一條鎖匙，良哥亦有自己的匠人堅持，更喜歡向難度挑戰。他憶述曾為了一條複雜的鎖匙，反覆嘗試足足20次，但只要客人滿意，他就心滿意足，敬業樂業的精神令人佩服。他豪言：「冇人肯做嘅鎖匙，即管我嚟畀我做。」隨著電子鎖日益普及，傳統鎖匙舖的生存空間不斷收窄，但良哥對此卻處之泰然，更笑看時代變遷，揮著手說出震撼人心的一句話：
「人老就要死，樓舊就要拆架啦，啲人成日話棟樓拆架喇喎，咁我咪 Happy 地 Say Goodbye」
網民睇到眼濕濕：呢啲先係真香港精神
良哥的故事播出後，其豁達的人生態度與敬業精神深深打動了無數網民，討論區被淚水與敬佩的留言洗版。網民紛紛表示：「睇到良哥揮手講Goodbye，我竟然喊咗出嚟！」、「呢啲先係真正嘅獅子山精神，唔係淨係識炒樓！」、「好敬佩佢嘅專業同樂天，『搵兩餐係咁喇』，簡單但充滿力量。」不少人更表示要親身光顧，以示支持：「希望多啲人去幫襯，等呢啲小店可以生存耐啲。」更有網民感嘆：「佢唔係被淘汰，係選擇灑脫退場，境界好高！」良哥樂觀面對逆境的故事，無疑為社會注入了強大的正能量。
