香港系列之細間始終你好｜65歲店主接手夕陽銅器店！為守91歲老師傅心血一句話惹網民淚崩

在土瓜灣一角，一位65歲的店主Wilson，兩年前竟毅然接手一間夕陽行業的銅器小店，只為傳承一位91歲老師傅的心血。面對行業式微及舊區清拆的雙重危機，他仍堅持守護這些獨一無二的香港製藝術品，一句「做得幾耐就幾耐」的承諾，感動了無數觀眾。