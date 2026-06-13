香港系列之細間始終你好｜65歲店主接手夕陽銅器店！為守91歲老師傅心血一句話惹網民淚崩
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在土瓜灣一角，一位65歲的店主Wilson，兩年前竟毅然接手一間夕陽行業的銅器小店，只為傳承一位91歲老師傅的心血。面對行業式微及舊區清拆的雙重危機，他仍堅持守護這些獨一無二的香港製藝術品，一句「做得幾耐就幾耐」的承諾，感動了無數觀眾。
熟客變店主 Wilson為陳伯傳承銅器夢
65歲的Wilson本身是銅器店的熟客，自小便熱愛儲存古董銅幣，與當時91歲的上手老闆陳伯早已相識。兩年前，陳伯因年事已高，希望Wilson能幫忙傳承這間小店，Wilson二話不說便答應了。他接手的動機非常單純，就是不忍心看到這些精美的銅器藝術品被時代淘汰，他直言：「如果唔保存佢，好容易去咗五金舖變廢銅回收，實在好浪費。」這份由熟客變為守護者的情誼，令人動容。
珍藏香港製造曝光 Wilson展示絕版銅器噴火槍
小店內藏著不少珍貴的歷史寶物，見證了香港昔日的輝煌。Wilson在節目中向祥師兄展示了多件古物，包括舊式的「銅器噴火槍」、「英式火水爐」，當中一件刻有「Made in Hong Kong」的銅器「書立架」更是極為罕見，每一件都承載著濃厚的時代印記。在Wilson眼中，這些不只是冰冷的金屬，而是獨一無二、值得被珍視的藝術品，代表著香港曾經的工藝技術。
小店面臨清拆危機 Wilson誓言：做得幾耐就幾耐
這間充滿故事的銅器小店，位於土瓜灣13街，近17年來一直面對清拆的傳聞，前途未卜。儘管前景不明朗，但Wilson並未因此退縮。當被問到打算經營多久時，他以平淡而堅定的語氣說出：「做得幾耐就幾耐。」這份不問回報、只求盡最大努力守護文化遺產的決心，讓主持人祥師兄也深感佩服，展現了在時代洪流中逆流而上的風骨。
網民佩服堅持精神：「呢啲先係真正嘅香港故事！」
Wilson的故事在網上引起極大迴響，網民無不被他的堅持所打動。
「65歲先嚟接手夕陽行業，呢份勇氣同承擔好值得尊敬！」
「『做得幾耐就幾耐』，呢句說話好有份量，聽到眼濕濕。」
「希望政府可以保育呢啲有歷史價值嘅小店！」
「呢啲先係真正嘅香港故事，唔係淨係得高樓大廈。」
「老闆加油！一定會去幫襯支持你！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期