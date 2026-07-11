香港系列之細間始終你好｜廚師為愛妻創業！老闆娘轉行慘遭二級燒傷 淚讀手寫信承諾下半生幸福
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大角咀一間手工菜館的招牌菜「鍾無艷煎肉餅」背後，原來藏著一段感人肺腑的愛情故事。餐廳老闆兼主廚Ken與太太Candy攜手走過30年，Ken為向太太證明「冇揀錯人」而毅然創業，Candy亦由美容業轉戰廚房全力支持。然而追夢路上滿是荊棘，太太更因一次意外留下永不磨滅的烙印，究竟他們是如何走過來的？
老闆娘轉行助夫追夢 慘遭二級燒傷留永不磨滅烙印
為了支持丈夫Ken的創業夢，老闆娘Candy毅然放棄原本的美容事業，投身飲食業，在廚房與丈夫並肩作戰。然而，廚房工作危機四伏，Candy不幸在一次工作中嚴重淥傷手肘，醫生診斷為二級燒傷，留下了永不磨滅的疤痕。看著太太滿手傷痕，Ken心痛不已，一度萌生放棄的念頭，反問自己：「係咪要太太咁委屈陪我捱？」但Candy的堅毅與不屈，反而感染了Ken，讓他決心與太太同心拚搏，繼續「捱落去」。
Ken心痛太太捱苦吐心聲 「只要令我老婆幸福就值得堅持」
Ken坦言，當初決定創業，是希望能向所有人證明太太Candy沒有揀錯人。他感嘆道：「一世做廚房好似冇乜出色，工字不出頭，試吓創業，希望太太可以畀人睇得起。」這份為愛妻奮鬥的決心，成為他面對創業路上種種困難的動力。即使看到太太受傷後感到萬分委屈，但他最終明白，只要能讓太太感到幸福，一切的堅持都是值得的。他一句感人至深的話總結了心聲：「只要熟客食得開心，令我老婆幸福，可以值得堅持。」
夫妻互寫心意卡真情流露 「謝謝你陪我闖過患難」
節目中最感動的一幕，莫過於Ken與Candy互相手寫心意卡，字裡行間充滿了真摯的情感。他們向對方道出心底話：「謝謝你陪我闖過患難」、「好開心跟你捱過任何辛苦日子」、「感謝你畀我下半生幸福」、「我哋為未來加油」，場面令人動容。主持人祥師兄更為二人送上驚喜，一個刻有他們甜蜜合照的木製音樂盒，希望他們在忙碌的生意中，也能找回屬於自己的幸福節奏，這份心意讓夫妻二人感動不已。
網民睇到眼濕濕 激讚：呢啲先係真愛！
節目播出後，Ken與Candy的故事感動了無數網民，紛紛留言表達支持。有網民表示：「睇到眼濕濕，老闆娘好偉大！」「呢啲先係真愛，唔係淨係講錢！」「個肉餅叫鍾無艷，原來真係有段故！好有心思！」「老闆好man，為咗老婆搏盡！」「希望佢哋生意興隆，幸福快樂！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期