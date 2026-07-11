香港系列之細間始終你好｜廚師為愛妻創業！老闆娘轉行慘遭二級燒傷 淚讀手寫信承諾下半生幸福

大角咀一間手工菜館的招牌菜「鍾無艷煎肉餅」背後，原來藏著一段感人肺腑的愛情故事。餐廳老闆兼主廚Ken與太太Candy攜手走過30年，Ken為向太太證明「冇揀錯人」而毅然創業，Candy亦由美容業轉戰廚房全力支持。然而追夢路上滿是荊棘，太太更因一次意外留下永不磨滅的烙印，究竟他們是如何走過來的？