香港編劇北上呻慘況｜第一句就打錯字被嘲語障：無話錯你真係中文唔好

香港編劇北上搵工愈來愈難，有匿名編劇日前在Threads大吐苦水，訴說在內地工作時遭導演針對的慘況，豈料文章第一句就出現錯字，慘被網民狠批中文水平有問題。事件引起圈內人關注，不少友好留言打氣，但亦有不少業界人士和圈中人質疑該編劇的語文能力確實有待改善，幸好事主匿名發言身份未有曝光。