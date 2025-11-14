香港編劇北上呻慘況｜第一句就打錯字被嘲語障：無話錯你真係中文唔好
匿名編劇網上大爆內地導演針對繁體字
該名匿名編劇在社交平台發文，詳述自己在內地工作一個月後與導演「覆桌」終止合作的經過。他表示自己已經「low到無底線」接受各種不合邏輯的要求，包括男主角要有超能力、識功夫識黑客識穿越，甚至所有女角色都要愛上男主角等荒謬設定。編劇更直言明白「大陸男人普遍生活艱難性壓抑需要用個零鐘打精神飛機」，所以願意配合這些要求。然而當他花了一個月時間整理好劇本脈絡和情節節奏後，導演卻只專注挑剔他的繁體字錯別字，完全不看劇本內容，更三番四次指他的中文是「國小程度」，最終令他忍無可忍爆發。
編劇承認打字有甩漏但質疑導演「文盲」
面對導演的批評，該編劇在文中承認自己「用倉頡打簡體有時有甩漏」，但強調劇本內容其他人都能理解並給予意見，質疑導演「係咪真係文盲成咁」。他表示雖然項目做了一個月突然抽身會血本無歸，但認為「毫無尊嚴咁做落去估就算做得成都無福消受」，寧願放棄也不願繼續受辱。編劇在文末感嘆「真係好希望可以寫返繁體字，用返廣東話寫劇本」，道出香港編劇在內地工作的無奈。他在另一回應中補充「香港編劇而家係大陸很難接jobs，真是時代已變」，反映行業現況的轉變。
《反起跑線聯盟》編劇留晴暖心打氣
事件引起圈內人關注，《反起跑線聯盟》系列編劇留晴（Yicca Lau）特意留言鼓勵，表示「行家路過～只想替你加加油💪🏻香港影視行業越嚟越縮，願我哋都捱得過唔洗離港或轉工」。留晴的暖心回應獲得不少網民讚好，認為同行之間應該互相支持。不過亦有圈中人私下質疑該編劇的申訴文語意不清，認為可能真的存在語文能力問題，建議他考慮轉行。
網民挑骨頭？語意不清專業能力被質疑
然而部份網民焦點卻集中在該編劇的用字錯誤上，紛紛指出第一句的「覆桌」應該是「反枱」，前者有秋後算帳、重新挑戰的意思，「反枱」才配合他的語境質疑該匿名編劇的廣東話水平。有網民直言「反枱就反枱，覆咩桌，導演講得啱，佢中文真係大陸國中都不如」、「由佢第一句覆桌睇得出，導演無錯，真係中文唔好呢」。面對批評，該編劇回應「梳 因為都係覆得少」，但這個回應同樣被網民認為語意不清。有網民建議事主使用AI工具協助將繁體字轉換成簡體字並檢查普通話用語，亦有人認為「大陸人睇既劇就係要大陸人睇得明架啦」，質疑香港編劇是否真的適合寫內地劇本。