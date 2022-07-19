香港金曲頒獎典禮｜公布香港金曲榮譽大獎得主

《香港金曲頒獎典禮》由香港電台及無綫電視聯合主辦的香港本地流行音樂頒獎典禮，取代過去兩台分別舉辦的《十大中文金曲頒獎音樂會》及《勁歌金曲頒獎典禮》。首屆頒獎典禮於2022年7月24日舉行，在此之前，今日（7月19日）將公布香港金曲榮譽大獎得主！