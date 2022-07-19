香港金曲頒獎典禮｜公布香港金曲榮譽大獎得主
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《香港金曲頒獎典禮》由香港電台及無綫電視聯合主辦的香港本地流行音樂頒獎典禮，取代過去兩台分別舉辦的《十大中文金曲頒獎音樂會》及《勁歌金曲頒獎典禮》。首屆頒獎典禮於2022年7月24日舉行，在此之前，今日（7月19日）將公布香港金曲榮譽大獎得主！
香港金曲榮譽大獎
「香港金曲榮譽大獎」得主將由署理廣播處長施金獎及無綫代表何麗全公布，出席活動的歌手是涂毓麟、潘靜文、何晉樂、林君蓮、林智樂、文凱婷、鄺星宇、余宗遙、李妍等。司儀 ： 李志剛、崔建邦。
「香港金曲榮譽大獎」得主的地位相當於之前香港電台頒發的「金針獎」，此獎項於1982年（第四屆，1981年度）首次以「最高榮譽獎」名義頒發，1984年（第六屆，1983年度）稱為「香港電台榮譽獎」，由1985年（第七屆，1984年度）起易名為「金針獎」。
歷屆金針獎得獎者
在眾多金針獎獲獎者中，有歌手、劇作家、作曲人、填詞人、製作人及樂團，其中包括過世多年者，如唐滌生、陳百強（1993年過世，2009年獲獎）和鄧麗君（1995年過世，同一年獲獎）。獲獎者中的一些填詞人亦是知名作家，如黃霑、張國榮、林振強、林夕、盧國沾等。歷屆金針獎最年輕的得主是1998年得獎的梅艷芳，她當年35歲。
常見問題
ViuTV歌手會出席港金曲頒獎典禮嗎？
在年初的記者招待會上，主辦方表示頒獎禮不設門檻，而ViuTV就派出組合參與⋯⋯詳情看此
「金曲榮譽大獎」由咩類別候選歌手先有資格獲得？
「香港金曲榮譽大獎」得主的地位相當於之前香港電台頒發的「金針獎」，而在眾多金針獎獲獎者中包括過世多年者，而亦有一些填詞人是知名作家⋯⋯詳情請看