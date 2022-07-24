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香港金曲頒獎典禮｜炎明熹確立一姐地位 劉德華任開幕嘉賓唱完即走

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TVB與香港電台破天荒合辦《香港金曲頒獎典禮》，今晚（7月24日）將揭曉各項賽果。炎明熹佔盡主場之利，兩續亮相兩part表演。

炎明熹孖姚焯菲任開場嘉賓

《香港金曲頒獎典禮》今晚（7月24日）舉行，炎明熹、姚焯菲、鍾柔美等23人演繹串燒金曲：《漫步人生路》、《我們都是這樣長大的》及《17歲》。

炎明熹有主場之利，做開幕嘉賓。
炎明熹有主場之利，做開幕嘉賓。（圖片來源：TVB截圖）
姚焯菲與炎明熹企頭排做表演嘉賓。
姚焯菲與炎明熹企頭排做表演嘉賓。（圖片來源：TVB截圖）

劉德華獻唱《如果有一天》

事前公布過劉德華擔任開幕嘉賓，他劉德華獻唱《如果有一天》，台風十足拉晒咪獻唱。然後炎明熹、姚焯菲、鍾柔美等人再次上台大合唱，台下大批fans大聲嗌合唱。他在台上鼓勵一眾樂壇新血：「努力係唔分年紀，容許我同你哋一齊努力，多謝！」

炎明熹 劉德華做開場嘉賓，拉晒咪唱非常落力。
劉德華做開場嘉賓，拉晒咪唱非常落力。（圖片來源：TVB截圖）
炎明熹 劉德華鼓勵一眾樂壇新血。
劉德華鼓勵一眾樂壇新血。（圖片來源：TVB）

炎明熹主場之利連唱兩part

炎明熹擔任過開場嘉賓後，然後再有一節獨自騷quali環節。她翻唱王菲《但願人長久》以及《聲夢傳奇》重新改編版的《愛情陷阱》。雖然她只得17歲，經過《聲生不息》台風更加成熟。她說：「好想多謝一直支持我的朋友，覺得自己非常幸運，Johnny陪伴我由《聲夢》到依家，協助咗我好多！」

炎明熹有主場之利，連唱兩part。
炎明熹有主場之利，連唱兩part。（圖片來源：TVB截圖）
炎明熹獲TVB力捧，一開場已經現身兩part表演。
炎明熹獲TVB力捧，一開場已經現身兩part表演。（圖片來源：TVB截圖）

MIRROR缺席

早前已公布「香港金曲最佳合唱歌曲獎」將由MIRROR作品《Boss》奪得，不過MIRROR因準備演唱會已未能出席。

炎明熹 MIRROR MIRROR為紅館騷做準備未能出席《香港金曲頒獎典禮》
MIRROR為紅館騷做準備未能出席《香港金曲頒獎典禮》（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：TVB截圖資料或影片來源：YouTube＠TVB

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