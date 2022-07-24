香港金曲頒獎典禮｜炎明熹確立一姐地位 劉德華任開幕嘉賓唱完即走
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TVB與香港電台破天荒合辦《香港金曲頒獎典禮》，今晚（7月24日）將揭曉各項賽果。炎明熹佔盡主場之利，兩續亮相兩part表演。
炎明熹孖姚焯菲任開場嘉賓
《香港金曲頒獎典禮》今晚（7月24日）舉行，炎明熹、姚焯菲、鍾柔美等23人演繹串燒金曲：《漫步人生路》、《我們都是這樣長大的》及《17歲》。
劉德華獻唱《如果有一天》
事前公布過劉德華擔任開幕嘉賓，他劉德華獻唱《如果有一天》，台風十足拉晒咪獻唱。然後炎明熹、姚焯菲、鍾柔美等人再次上台大合唱，台下大批fans大聲嗌合唱。他在台上鼓勵一眾樂壇新血：「努力係唔分年紀，容許我同你哋一齊努力，多謝！」
炎明熹主場之利連唱兩part
炎明熹擔任過開場嘉賓後，然後再有一節獨自騷quali環節。她翻唱王菲《但願人長久》以及《聲夢傳奇》重新改編版的《愛情陷阱》。雖然她只得17歲，經過《聲生不息》台風更加成熟。她說：「好想多謝一直支持我的朋友，覺得自己非常幸運，Johnny陪伴我由《聲夢》到依家，協助咗我好多！」
MIRROR缺席
早前已公布「香港金曲最佳合唱歌曲獎」將由MIRROR作品《Boss》奪得，不過MIRROR因準備演唱會已未能出席。
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