金曲頒獎典禮｜傳與港台不和MC等歌手缺席 華納就「擺姿態」解釋網民唔Buy
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TVB與香港電台合辦首屆《香港金曲頒獎典禮2021/2022》（下稱《金曲》），華納唱片得獎歌手包括：衛蘭﹑MC張天賦﹑張蔓姿及洪嘉豪全員缺席，5個獎項無人認領。反觀眾今年1月《金曲》記者會時，華納旗下的樂隊DEAR JANE及MC都有出席，有傳華納與TVB關係良好，不過與港台理念不同，所以全員缺席「擺姿態」。
華納唔妥港台擺姿態？ 全員缺席5個獎冇人攞
《香港金曲頒獎典禮2021/2022》上周日（7月24日）圓滿結束，華納唱片得獎歌手全員缺席，有：衛蘭﹑MC張天賦﹑張蔓姿及洪嘉豪，共5個獎項無人認領，包括：香港金曲金曲奬（兩首）、香港金曲男新人奬（銀獎）、香港金曲女新人奬、香港金曲年度最佳進步奬。當晚華納歌手得獎時，鏡頭多次影向台下嘉賓席，僅出字幕交代，而司儀們大多以「由於歌手有事在身未能出席，我哋之後會搵方法轉交畀佢哋」交代。除了華納歌手缺席外，其實《金曲》當晚總共有17個獎項的得獎歌手缺席﹐佔全部獎項數目的接近一半。
華納缺席有原因：不在港、撞期
華納唱片歌手缺席《金曲》可謂當晚焦點之一，對於衛蘭﹑MC張天賦﹑張蔓姿及洪嘉豪未能出席頒獎禮，據悉衛蘭剛完成紅館個人，現正出國旅行不在港。而洪嘉豪、 MC張天賦、張蔓姿剛好有工作在身，因為撞期未能出席。
網民點睇華納解釋：值得尊重自然就會尊重㗎啦
華納歌手缺席《金曲》一事網民有不同反應，有人留言：「唔尊重人既人叫人尊重佢，夠霸道」、「值得尊重自然就會尊重㗎啦」、「與其怪人唔嚟，不如檢討吓明知咁多人唔嚟，仲走去舉辦？博畀人笑？」不過亦有網民指華納小器，甚至激動留言：「咁有骨氣，唔好派歌囉！」
重溫華納缺席獎項：
香港金曲金曲奬（十大）
《記憶綿》 MC張天賦
《It’s OK to Be Sad》 衛蘭
香港金曲男新人奬
銀獎：MC張天賦
香港金曲女新人奬
銅獎：張蔓姿
香港金曲年度最佳進步奬
銀獎：洪嘉豪
撰文：東方新地圖片來源：[email protected] 、[email protected]_vidal、[email protected]、[email protected]
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