金曲頒獎典禮｜傳與港台不和MC等歌手缺席 華納就「擺姿態」解釋網民唔Buy

TVB與香港電台合辦首屆《香港金曲頒獎典禮2021/2022》（下稱《金曲》），華納唱片得獎歌手包括：衛蘭﹑MC張天賦﹑張蔓姿及洪嘉豪全員缺席，5個獎項無人認領。反觀眾今年1月《金曲》記者會時，華納旗下的樂隊DEAR JANE及MC都有出席，有傳華納與TVB關係良好，不過與港台理念不同，所以全員缺席「擺姿態」。