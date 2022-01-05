香港金曲頒獎典禮2021｜主場姚焯菲第一個出場企C位 ViuTV僅派P1X3L

無綫及港台合拼舉行《香港金曲頒獎典禮2021/2022》 ，今日（5日）在無綫將軍澳電視城舉行記者會並公布詳情﹗樂壇頒獎禮已派發兩張成績表，商台及新城電台舉辦的頒獎禮上，Mirror成大贏家，不過記者會上，ViuTV旗下Mirror和Error未有出席，只派出P1X3L﹗