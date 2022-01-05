香港金曲頒獎典禮2021｜主場姚焯菲第一個出場企C位 ViuTV僅派P1X3L
《香港金曲頒獎典禮2021/2022》4月3日舉行
《香港金曲頒獎典禮2021/2022》 今日（5日）舉行記者會，公布港台和無綫合拼的頒獎典禮將於4月3日假九龍灣國際展貿中心匯星(Star Hall)﹗一共有十三項獎項，香港金曲金曲獎、香港金曲新人 獎、香港金曲華語歌曲獎、香港金曲男歌手大獎、香港金曲女歌手大獎、香港金曲樂隊 大獎、香港金曲最佳合唱歌曲獎、香港金曲最佳劇集歌曲獎、香港金曲 CASH 創作歌手 獎、香港金曲最佳中文唱片獎、香港金曲年度最佳進步獎、香港金曲全球華人至尊金曲 獎、香港金曲榮譽大獎。
曾志偉想辦一個公信性樂壇頒獎禮：至少我哋踏出第一步﹗
副廣播處長施金獎上台表示今次與無綫合拼舉辦樂壇頒獎禮，大家目標一致，舉辦一公開公平去反映樂壇真現象的頒奬禮﹗而無綫總經理(節目內容營運)曾志偉台上表示：「期盼已久一個有公信性嘅電視台、電台一齊做嘅一個頒獎禮，雖然都未做到，但我哋至少踏出第一步﹗期望日後可以同其他媒體合作﹗」
《香港金曲頒獎典禮2021/2022》Mirror、Error冇影
之前話恨見TVBuddy的江熚生（AK）未有現身電視城，Mirror和Error都未有出席﹗ViuTV派出P1X3L出席﹗而首個上台的歌手是聲夢學員姚焯菲Chantel，公然表示欣賞姚焯菲的吳業坤台下被安排與她排排坐，但上台企正姚焯菲旁邊時，卻刻意保持一大距離，司儀李志剛及李浩林忍唔住話：「坤哥你唔使咁驚喎﹗企埋啲﹗唔使怕醜」吳業坤才慢慢行近﹗
司儀李浩林叫大家除口罩影相
今日特首公布防疫收緊措施，但在《香港金曲頒獎典禮2021/2022》記者會影大合照時，司儀李浩林要求大家「深呼吸Hold住，畀幾秒時間大家影相好嗎？」台上歌手個個碌大對眼又搖頭，工作人員向李浩林傳達訊息後，李浩林就話：「佢哋話唔使除喇﹗」不過曾志偉及樂易玲已脫去口罩影相。
欣宜、JW都冇影
出席《香港金曲頒獎典禮 2021/2022 》歌手包括AGA 江海迦、ANSONBEAN、Dear Jane、Eagle 陳天翺、Gin Lee 李幸倪、HANA 菊梓 喬、HeyJoeTrio、JaceChan 陳凱詠、JNYBeatz、Kerryta、MC張天賦、Mike曾比特、 ONE PROMISE、Oscar 涂毓麟、P1X3L、Supper Moment、石山街、布志綸、安俊豪、李 妍、吳若希、谷婭溦、吳業坤、泳兒、林奕匡、姚焯菲、胡鴻鈞、陳柏宇、馮允謙、黃 妍、曾樂彤、葉巧琳、鄭融、譚嘉儀。
ViuTV派出p1x3l出席《香港金曲頒獎典禮 2021/2022 》記者會（圖片來源：[email protected]_p1x3l）