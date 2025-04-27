《破‧地獄》朱芸編及林家謙勇奪「最佳原創電影音樂」「最佳原創電影歌曲」
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在香港文化中心舉行的第43屆香港電影金像獎頒獎典禮上，朱芸編憑藉其在電影《破‧地獄》中的出色音樂創作，榮獲「最佳原創電影音樂」獎項，岑寧兒及謝雅兒負責頒發該獎項。
朱芸編在致辭時，他的女友Winka陳泳伽在台下感動落淚。朱芸編在致辭中表示：「最佳原創電影音樂」由《破‧地獄》的朱芸編奪得。他感謝上帝、家人、電影公司的同事，以及那些帶他入行和提供工作機會的導演。他特別感謝一直支持他的音樂夥伴和女友Winka，並分享了他對香港電影的熱愛及未來的願景。「我做電影時明白好多嘢，明白家家有本難唸的經，家家都覺得自己本經好難唸，希望大家聽完我嘅音樂之後，可以釋懷，我真係好鍾意香港電影！希望我可以繼續努力，帶大家去唔同電影世界入面。」
林家謙憑《普渡眾生》奪「最佳原創電影歌曲」
另一方面，林家謙則憑著其在同一部電影《破‧地獄》中的歌曲《普渡眾生》，獲得「最佳原創電影歌曲」獎項。在頒獎典禮上，林家謙分享了他的得獎感受：「大家好，我係林家謙，多謝大家！多謝香港電影金像獎，多謝《破·地獄》同埋導演，我第一次唱同埋寫電影歌，多謝大家支持香港電影，多謝觀眾欣賞電影留到最後聽呢首歌，希望再參與電影工作，最後最後多謝祖師爺。」他的感激之情溢於言表，對未來的電影工作充滿期待。
圖片來源：ViuTV截圖資料或影片來源：原文刊於新假期