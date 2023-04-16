香港電影金像獎2023｜Edan呂爵安大熱倒灶 由10歲南亞裔林諾奪得最佳新演員

第41屆《香港電影金像獎》頒獎典禮即將於2023年4月16日（星期日）晚舉行，今年進入「最佳新演員」最後五強的只有四人，皆因人氣男團MIRROR成Edan呂爵安，以《闔家辣》及《過時·過節》，一人獨攬了兩個入圍名額，但最後卻大熱倒灶！