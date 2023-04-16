香港電影金像獎2023｜Edan呂爵安大熱倒灶 由10歲南亞裔林諾奪得最佳新演員
第41屆《香港電影金像獎》「最佳新演員」由林諾奪得
今屆Edan呂爵安有《闔家辣》及《過時·過節》兩個角色入圍「最佳新演員」獎，因此賽前得獎呼聲最高，不過最終他作大熱倒灶，奬項由10歲的林諾奪得，他亦是首位獲得這個獎項的南亞裔演員，他上台先多謝天父、父母、導演、對手黃秋生及教他演戲的戲劇導師，最後他笑指自己拍戲真係拍得好開心，仲叫大家入戲院睇《白日青春》！
金像獎2023最佳新演員｜林諾《白日青春》 本能式真摯自然
林諾是《白日青春》的南亞裔素人演員，今年10歲，他於電影中飾演一名巴基斯坦裔難民男孩「莫青春」，與黃秋生建立起宛如父子的情感，彼此的關係又不只是表面上所見，當中的情感糾葛與羈絆甚至比真正的父子更深。初次演戲，憑真摯自然的表現，獲到好評，早前已於第59屆金馬獎入圍「最佳新演員」，黃秋生也曾讚賞林諾十分聰明，他的演繹已不是技巧，而是本能式的自然流露，感動人心。
「最佳新演員」最後5強名單：
林諾《白日青春》
周漢寧《燈火闌珊》
柳應廷《阿媽有咗第二個》
呂爵安《闔家辣》
呂爵安《過時·過節》
林諾《白日青春》/ 莫青春（哈山）
「Action、reaction，最重要是反應夠快，能夠即時應對。拍戲令我明白到，沒有東西可以難倒一個人，勇於嘗試就可以做得到。」
周漢寧《燈火闌珊》/ LEO
「當時我花盡心思，投入角色的那種求生狀態，例如是大減食量，令自己長期處於極為肚餓的狀態。通過這個過程，除了令我更貼近角色需要的身形外，亦更接近其精神狀態。」
柳應廷《阿媽有咗第二個》/ 盧子軒
「不論是創作音樂或演戲，都需要很投入。唱歌的話，要代入氛圍才可以唱出情緒。演戲更加是這樣，要跳進角色，用角色的性格生活，這樣才會演得自然。」
呂爵安《闔家辣》/ 張柏軒
「拍劇集的經驗令我認知了拍攝的基礎。電影會有更多拍攝時間，鏡頭上也有更多的設計與構思，所以很慶幸自己很早就有機會接觸到兩種不同的製作模式。」
呂爵安《過時·過節》/ 陽
「一直以來我都是在做一些浮誇、搞笑，或者HIGH ENERGY的角色，加上平日也多是在做綜藝……但得到阿陽這個角色後，知道他要背負著那麼多故事時，在準備時就很擔心，問自己『我做唔做到呢？』但沒有辦法，只能盡力做。」
金像獎2023最佳新演員提名｜Edan呂爵安《過時．過節》完全擺脫綜藝形象
Edan一向被視為Mirror中極具綜藝感的一員，這次憑《過時．過節》獲得金像獎最佳新演員獎提名，真的叫人刮目相看。電影角色阿陽，擺脫以往《膠戰》那種浮誇綜藝路線，以正劇方式演出，他亦勇於挑戰，呈現出在一個悲劇家庭中成長的心路歷程，性格愛護家人，但倔強有原則，寧願離家出走，也不願面對讓他失望的親人，觀眾看到他完全撇掉個人影子，真正投入角色。
早前Edan曾接受Madame Figaro訪問，表示拍攝過程中，得到前輩毛姐及謝君豪的不少幫助，讓他開始明白演戲是怎樣一回事，而「演技要keep住不斷實戰才會有進步。」Edan也表示因故事是改篇自導演曾慶宏的真實經歷，事前也進行了大量溝通，幫助投入角色。Edan現實生活中很少哭，當時為了拍攝一場哭到崩潰的戲，令他非常難忘。Edan也跳出了他的comfort zone，讓觀眾看到他認認真真的一面，對於獲獎的勝算也大大提高。
金像獎2023最佳新演員提名｜Edan呂爵安《闔家辣》與生俱來的喜感
以喜劇獲得「最佳新演員獎」提名，實在不容易。Edan參與的首部電影《闔家辣》，開宗明義以熱熱鬧鬧的喜劇為題材，同時幸運地遇上一眾搞笑能手拍檔，帶給觀眾新鮮感，如鄭中基與梁詠琪飾演爸爸媽媽、吳君如則飾演大姑媽，Edan與鄭中基亦甚有戲劇火花，為電影加分，今次Edan充份發揮了與生俱來的喜感，選擇以誇張、反白眼的表情演繹，他可說手到拿來，由於與他的個性相似，因此演繹也非常自然。其中一幕他與Angela Yuen的大膽出浴戲，也拋開了偶像包袱，令人驚喜。說實在，初嘗拍電影，便一次過得到兩項新人提名，Edan將來的演戲之路，無論得獎與否，都有一個亮麗的起步。
金像獎2023最佳新演員提名｜Jer柳應廷《阿媽有左第二個》感染力強
MIRROR另一成員Jer柳應廷以《阿媽有咗第二個》入圍「最佳新演員獎」，也成為了外界的討論焦點。Jer出道以來，專注發展音樂，外界怎意料到，他第一部電影原來演技也甚有看頭。Jer的角色是名中學生，沒有被安排大展歌喉，反而更著重內心戲，他因妒忌飾演媽媽的毛舜筠偏愛姜濤，但初時又沒有直接表達，與媽媽形成冷戰狀態，到後來他的憤怒愈積愈大，當知道父母關係破裂時，他與毛姐對質，問為什麼他總是被通知的一位，演技大爆發，觀眾也完全感受到他徹頭徹尾的悲慘，感動落淚。
而《阿媽有左第二個》中，Jer與姜濤有不少對手戲，也因彼此是Mirror隊友，流露了不可言喻的默契，時而出現笑料，時而打到面紅耳熱。今次Jer的表演，可看到他下了不少功夫，演中學生穿起校服沒有違和感，個性由初期的自我收藏、不顧人感受，到後期能體諒家人的苦況，與父親坐在樓梯邊坦誠對話，均有細緻演繹。今次角逐新演員獎，機會也被看高一線。
金像獎2023最佳新演員提名｜周漢寧《燈火闌珊》穩扎演技優勢
名單上出現一張新鮮臉孔—-周漢寧，他因2019年參演ViuTV電視劇《教束》飾演莊子民，而開始讓公眾認識。相隔數年，他的名字因《燈火闌珊》而再次引起大眾關注。畢業於演藝學院的他，主修表演系，受過正統訓練，對掌握不同角色更有優勢。戲中他飾演一名霓虹燈製作學徒，是任達華徒弟，他與影后級張艾嘉有不少互動，二人為了完成霓虹燈師傳的遺願，在接受消逝與回憶之同時，過程中相惜相知。為了準備角色，周漢寧親身上堂學習製作霓虹燈，務求肢體語言也神似。優先場播出後，不少觀眾也被周漢寧的演出感動，當中一場，他需要勇敢地向張艾嘉表白所有真相，情感表達也相當到位，其可塑性也頗高。
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