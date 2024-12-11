久別重逢｜陳卓賢首映恭喜局長霸氣維護fans 羅淑佩珠片紅衫開會勁風騷
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電影《久別重逢》於昨晚（10日）舉行了盛大首映禮，吸引了不少影迷和媒體的關注。出席的有鄭伊健、陳卓賢（Ian）、許恩怡（Natalie）、蔡思韻以及導演梁禮彥。現場氣氛熱烈，尤其是當年輕粉絲高呼「伊健哥哥」時，場面十分熱鬧。而陳卓賢（Ian）首映禮上亦恭喜局長羅淑佩升職！
陳卓賢首映恭喜局長霸氣維護fans
對於著名的Hellosss的羅淑佩最近晉升為「文化體育及旅遊局長」，Ian大方表示：「首先恭喜她，我相信她是一位非常專業的人士。她在工作時非常專業，我希望大家不要經常將她私下的興趣與她的專業工作混為一談。」
羅淑佩珠片紅衫風騷開會 入場即獲掌聲
新任文化體育及旅遊局長羅淑佩上任後，日前（9日）出席立法會民政及文化體育事務委員會，介紹《藍圖》的詳情。身穿紅衫配珠片的她一到場行路有風，非常搶鏡，更受到部份議員拍掌和豎起姆指大讚，稱讚她的穿搭「閃閃生輝」，並期望香港的文創產業能夠像她的服裝一樣有著出色的發展。
陳卓賢唔敢諗金像獎提名
Ian在片中的表現備受期待，他首次擔正做主角，飾演年輕版的伊健。對於能否勝任這一角色，Ian謙虛地表示：「大家畀面啫！最主要係導演覺得我仲可以勝任中學生就OK。」伊健則開玩笑地回應：「點解咁殘忍呀！過咗氣嘅嘢唔好再提。」此外，Ian也被問及是否有機會因此角色獲得金像獎提名，他回答說：「嘩！講到咁遠。自己當然無咁諗，只係純粹盡自己嘅努力去做好件事。」Ian最希望後續票房有好成績，觀眾能從電影中獲得深刻的信息。
鄭伊健大爆合作搞笑事
伊健與Ian的合作充滿歡笑，伊健表示這次合作非常開心，並呼籲粉絲入場支持。對於與Natalie的合作，伊健笑稱：「對住佢其實好攰，不過我哋有口德，唔信你問下Ian。」Ian則補充說：「佢係好活潑，係片場好有positive嘅能量，感染晒成個片場，令到個氣氛好好。」Natalie也分享了伊健在片場的趣事，她說伊健童心未泯，經常在片場跳潮舞，伊健則解釋：「我哋好認真㗎，唔會係片場亂玩。只係導演又要求高，所以係片場挑戰下網上流行嘅舞步，緩和一下現場氣氛。」
圖片來源：Viu1 HK、立法會直播截圖、久別重逢 Last Song For You