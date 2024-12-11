久別重逢｜陳卓賢首映恭喜局長霸氣維護fans 羅淑佩珠片紅衫開會勁風騷

電影《久別重逢》於昨晚（10日）舉行了盛大首映禮，吸引了不少影迷和媒體的關注。出席的有鄭伊健、陳卓賢（Ian）、許恩怡（Natalie）、蔡思韻以及導演梁禮彥。現場氣氛熱烈，尤其是當年輕粉絲高呼「伊健哥哥」時，場面十分熱鬧。而陳卓賢（Ian）首映禮上亦恭喜局長羅淑佩升職！

