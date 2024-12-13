37歲江若琳尖沙嘴自炒翻側送院 曾自爆駕車技術「水皮」

今日（13日）下午2時許，尖沙咀彌敦道發生一宗交通意外。一輛私家車在加連威老道附近行駛時，突然失控撞向路邊燈柱並翻側。而事故發生後，該名司機亦自行爬出車外等候救援。據報受傷司機為37歲女星江若琳（Elanne），而其經理人及老公亦就事件火速作出回應……

