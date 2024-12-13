37歲江若琳尖沙嘴自炒翻側送院 曾自爆駕車技術「水皮」
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今日（13日）下午2時許，尖沙咀彌敦道發生一宗交通意外。一輛私家車在加連威老道附近行駛時，突然失控撞向路邊燈柱並翻側。而事故發生後，該名司機亦自行爬出車外等候救援。據報受傷司機為37歲女星江若琳（Elanne），而其經理人及老公亦就事件火速作出回應……
江若琳尖沙嘴自炒翻側勁驚險
事故發生後，網上有唔少片段及影片流傳，可見現場聚集了大量消防員和救護人員，而江若琳當時所駕駛嘅Kia（起亞）私家車則係翻側狀態，就連旁邊嘅路牌及交通燈柱亦被撞毀！翻查資料，江若琳於2009年生日時曾獲fans送贈1個模擬車牌，而車牌上嘅自訂車牌「LING 930」，是以她原名江玲的「玲」和生日日期組成，與事故中嘅車牌相同。
江若琳經理人及老公急回應
媒體隨後聯繫了江若琳的經理人，對方確認了Elanne嘅身份並表示她情況穩定，感謝大家的關心：「江若琳沒有大礙，並多謝關心。」
而江若琳嘅老公蕭唯展（Oscar 前名：蕭潤邦）收到消息後，亦趕往醫院陪伴愛妻，並於接受訪問時透露老婆並只係受咗輕傷，現時亦係清醒狀態，而炒車則嘅主因則係：「個軚盤突然失控」。不過蕭唯展亦大讚老婆江若琳有經驗，仲救得返架車。
江若琳自爆技術「水皮」
江若琳於2011年考獲車牌，翌年她出席宣傳活動時曾自爆自己駕車技術「水皮」，她當時指試過因不懂泊車而哭起來，要致電朋友求救，「我考咗車牌成年，連P牌都冇了，我都係揸了唔夠5次車。我唔識泊車，唔識cut線。有一次cut唔到線，於是校低車窗凸個頭出窗，希望其他司機讓讓，可惜無人理。」
撰文：東方新地圖片來源：香港突發事故報料區、ig@elannek930