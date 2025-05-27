吳業坤35歲圓夢入港隊 征戰空手道亞錦賽為1個原因：我係香港運動員

現年35歲的吳業坤（坤哥），自從2020年開始學習空手道後，他的生活似乎開啟了新的篇章。坤哥不僅學習了空手道，更在短短幾年間取得了顯著的成就。最近，他成功入選香港代表隊，並首次代表香港參加在烏茲別克斯坦舉行的亞洲空手道聯盟（AKF）選拔賽。