吳業坤35歲圓夢入港隊 征戰空手道亞錦賽為1個原因：我係香港運動員
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現年35歲的吳業坤（坤哥），自從2020年開始學習空手道後，他的生活似乎開啟了新的篇章。坤哥不僅學習了空手道，更在短短幾年間取得了顯著的成就。最近，他成功入選香港代表隊，並首次代表香港參加在烏茲別克斯坦舉行的亞洲空手道聯盟（AKF）選拔賽。
吳業坤分享空手道賽事點滴
坤哥在社交媒體上分享了他參賽的多張照片，並透露了他的心路歷程：「有一日問師傅你估我三字頭仲有冇機會可以入到港隊呢？除了考黑帶我哋亦都向著呢個目標進發，上年年尾第一次打公開賽攞到成績，終於可以入到香港空手道初級代表隊到今次烏茲別克舉辦嘅AKF有選拔賽，師傅叫我去打多啲本地比賽攞多啲經驗，就膽粗粗去參加+84個人男子組手選拔賽。而好彩地比我合乎咗資格，雖然明知自己嘅水平未夠而大家都話呢個級別好有可能會受傷，但如果唔去唔知仲有冇機會可以代表香港出賽所以決定再任性一次。」
首戰國際賽事感受
在AKF選拔賽中，坤哥首圈對戰來自越南的選手LE MINH THUAN，雖然以0：8的比分落敗，但他對此次經歷感到無悔：「感謝各位大老比我唔錄歌住拍劇請假去左9日，亦都多謝隨團教練同隊友嘅接納，今次去到見識到世界級嘅選手知道自己有幾渺小，雖然輸了但果種痛快是無可取代的，一日仲鬱得我都會練得再好啲下次再打得好啲。估唔到我都可以講一聲我係香港運動員。（兼職）」
一眾圈中好友送上鼓勵，洪永城表示：「👏👏👏good on you man !」、吳若希大讚：「proud of you！👏👏」、鄧智堅亦表示：「好型」
圖片來源：IG@kwangorrrrrr資料或影片來源：原文刊於新假期