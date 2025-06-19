刑偵12｜陳自瑤探監戲演技爆發 喊出仙氣感動全場 網民：Dream Wife首選

最新娛聞
東方新地

廣告

昨晚播出的《刑偵12》一集，觀眾見證了一場演技的盛宴，特別是陳自瑤（Yoyo）的精湛表現，讓她獲得了「Dream Wife」的美譽。在劇中，Yoyo飾演的何妙雪前往探監房探望丁洛風（林保怡飾），她在短短兩分鐘的戲份中展現了複雜的情感變化，從強忍心痛到幾乎被心痛淹沒，再到努力安慰愛人，層次分明的表演讓人動容。雖然Yoyo為了投入演繹一度哭至面容抽搐，但在鏡頭前仍「喊出仙氣」，不愧是天生麗質。

探監場口震撼全場 兩分鐘情感爆發

在探監的戲份中，何妙雪一見到丁洛風，便忍不住情緒激動，顫抖著說出「好耐冇見」，接著在淚水和笑容中報平安。當丁洛風自責時，何妙雪堅強地回應「你淨係有病咋，你唔係有錯呀！」並伸出手隔著玻璃向他「問好」，承諾「好啦，我會等你出嚟呀吓。」這一幕不僅展現了角色的堅韌，也讓觀眾感受到了角色之間深厚的情感連結。

演出前做足準備 一埋位即入戲

談到這場戲，Yoyo透露自己非常喜歡這一幕，並感謝導演的指導。「我前嗰一晚有問巢導意見，到底點樣演會比較好，佢就話要嗰種好心痛、但又要忍住，因為唔想對方難過，但自己其實忍唔住，最後仲要安慰番對方嘅嗰種感覺，跟住我就話好啦，我盡量試吓做啦，然後就主力背好晒啲對白。」在正式拍攝前，她與林保怡練習對白，並在未踏足拍攝現場前就已經培養出豐富的情感。「正式拍時，我一坐喺個探監室度，啲感覺就全部齊晒，跟住我一見到保怡哥行入嚟，我啲情緒就嚟料。」Yoyo坦言，這場戲的情感非常複雜，拍攝結束後她仍然無法平息心中的波動。

網民洗版式激讚：期待「風雪CP」再合作

這場戲不僅讓Yoyo自己印象深刻，也讓網民大為讚賞。「探監那段演得好」、「自瑤好精彩，這個哭戲很真實」、「愈來愈美、演技愈來愈精湛」，網民的評論充滿了正面的反饋。此外，為了「彌補」劇中角色間的悲傷，Yoyo在社交網站上分享了與林保怡的開心合照，並留言表示兩人在拍攝期間經常開玩笑，展現出截然不同的一面。這一舉動成功吸引了大量網民點讚，並讓人期待這對「風雪CP」未來能有更多合作機會。

陳自瑤 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
陳自瑤 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
陳自瑤 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
陳自瑤 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
陳自瑤 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
陳自瑤 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
陳自瑤 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
陳自瑤 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
陳自瑤 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
陳自瑤 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
陳自瑤 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
陳自瑤 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
陳自瑤 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
陳自瑤 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
陳自瑤 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
陳自瑤 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
陳自瑤 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
陳自瑤 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
陳自瑤 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
陳自瑤 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
陳自瑤 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
陳自瑤 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
陳自瑤 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
陳自瑤 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

widgetBtn

熱門文章

 