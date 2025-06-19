刑偵12｜陳自瑤探監戲演技爆發 喊出仙氣感動全場 網民：Dream Wife首選
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昨晚播出的《刑偵12》一集，觀眾見證了一場演技的盛宴，特別是陳自瑤（Yoyo）的精湛表現，讓她獲得了「Dream Wife」的美譽。在劇中，Yoyo飾演的何妙雪前往探監房探望丁洛風（林保怡飾），她在短短兩分鐘的戲份中展現了複雜的情感變化，從強忍心痛到幾乎被心痛淹沒，再到努力安慰愛人，層次分明的表演讓人動容。雖然Yoyo為了投入演繹一度哭至面容抽搐，但在鏡頭前仍「喊出仙氣」，不愧是天生麗質。
探監場口震撼全場 兩分鐘情感爆發
在探監的戲份中，何妙雪一見到丁洛風，便忍不住情緒激動，顫抖著說出「好耐冇見」，接著在淚水和笑容中報平安。當丁洛風自責時，何妙雪堅強地回應「你淨係有病咋，你唔係有錯呀！」並伸出手隔著玻璃向他「問好」，承諾「好啦，我會等你出嚟呀吓。」這一幕不僅展現了角色的堅韌，也讓觀眾感受到了角色之間深厚的情感連結。
演出前做足準備 一埋位即入戲
談到這場戲，Yoyo透露自己非常喜歡這一幕，並感謝導演的指導。「我前嗰一晚有問巢導意見，到底點樣演會比較好，佢就話要嗰種好心痛、但又要忍住，因為唔想對方難過，但自己其實忍唔住，最後仲要安慰番對方嘅嗰種感覺，跟住我就話好啦，我盡量試吓做啦，然後就主力背好晒啲對白。」在正式拍攝前，她與林保怡練習對白，並在未踏足拍攝現場前就已經培養出豐富的情感。「正式拍時，我一坐喺個探監室度，啲感覺就全部齊晒，跟住我一見到保怡哥行入嚟，我啲情緒就嚟料。」Yoyo坦言，這場戲的情感非常複雜，拍攝結束後她仍然無法平息心中的波動。
網民洗版式激讚：期待「風雪CP」再合作
這場戲不僅讓Yoyo自己印象深刻，也讓網民大為讚賞。「探監那段演得好」、「自瑤好精彩，這個哭戲很真實」、「愈來愈美、演技愈來愈精湛」，網民的評論充滿了正面的反饋。此外，為了「彌補」劇中角色間的悲傷，Yoyo在社交網站上分享了與林保怡的開心合照，並留言表示兩人在拍攝期間經常開玩笑，展現出截然不同的一面。這一舉動成功吸引了大量網民點讚，並讓人期待這對「風雪CP」未來能有更多合作機會。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期