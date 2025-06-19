刑偵12｜陳自瑤探監戲演技爆發 喊出仙氣感動全場 網民：Dream Wife首選

昨晚播出的《刑偵12》一集，觀眾見證了一場演技的盛宴，特別是陳自瑤（Yoyo）的精湛表現，讓她獲得了「Dream Wife」的美譽。在劇中，Yoyo飾演的何妙雪前往探監房探望丁洛風（林保怡飾），她在短短兩分鐘的戲份中展現了複雜的情感變化，從強忍心痛到幾乎被心痛淹沒，再到努力安慰愛人，層次分明的表演讓人動容。雖然Yoyo為了投入演繹一度哭至面容抽搐，但在鏡頭前仍「喊出仙氣」，不愧是天生麗質。