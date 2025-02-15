YouTuber混血肥仔疑偷食女主持斷正 太太連po有骨story回應
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知名YouTuber「混血肥仔」曾達恩日前被網民爆出緋聞，有網民拍到佢同旗下網台25歲女主持丁丁（丁彥均）的密會照片。太太芊蕙子更即刻就事件在社交平台發文，仲要句句帶骨…
網絡瘋傳肥仔+丁丁密會照片
根據網上流傳的資料，混血肥仔曾達恩與丁丁在一家餐廳內密會，兩人坐在一起用餐，並且有意避開公眾的目光。肥仔戴著黑口罩，將其拉至幾乎遮住眼睛的位置，而丁丁則沒有採取任何掩飾措施。這張照片被網民迅速捕捉並在網上瘋傳，引起了廣泛的關注和討論，更有網民目睹兩人在黃金海岸約會並手拖手。
肥仔太太芊蕙子回應超有骨
面對丈夫與另一女性的密會照片瘋傳，芊蕙子在社交媒體上發表了多個回應。她首先發布了一張圖片，圖中一名大人拖著一名小孩，並附文表示：
「小女不才，屋企小事牽連大波（軒然大波）。真假我就唔評論，畢竟拋妻棄女、破壞哋家庭呢啲事，有違道德，絕對唔可以隨便安喺任何人身上。大家放心，英國可以隨時離婚，如有需要，我應該會好快收到通知。分一分，離一離，搞清楚，咁可以安英國家中繼續湊女 (好重要架) 自由既大門隨時打開。最緊要係唔好因為呢件事，令任何人蒙污名。將心比己，我都有兩位小朋友，名節好重要！」
此外，她在情人節當天發文「祝所有人搵到一個唔使買兩紮花嘅老公」，這句話似乎帶有一絲諷刺和無奈，反映了她對當前情況的心情。
網民反應兩極
該張照片一傳出，一開始不少網民都有留言為肥仔同丁丁辯護，認為一張照片唔代表啲咩：「同公司一齊拍片，依家一齊食餐飯有幾奇」、「遮到咁又係背面 你話佢係肥豪都得啦」、「老闆同員工食飯好正常 黃金海岸咁多人更加冇可能亂嚟」等。但當肥仔太太千蕙子一出Story，大家就即刻轉風向留言狂鬧：「芊蕙子自己就係英國照顧兩個女 個混血肥仔就係香港食女 真係人渣」、「一早好多人都話佢揀錯人，點解會揀個咁嘅肥仔」、「有老婆仔女會成日返香港？」等。
圖片來源：IG@azalealubyyip資料或影片來源：原文刊於新假期