馬到功成萬象新｜張馳豪冼靖峰成都返港！帶兩大名產做手信 煞科儀式勁熱鬧
TVB與成都台合作的賀歲節目《馬到功成萬象新 2026 蓉港新春晚會》今日（31日）於電視城舉行煞科儀式，場面極度熱鬧！焦點落在剛從成都完成拍攝返港的張馳豪（Aska）與冼靖峰（Archie）身上，兩人更興奮分享成都見聞，並帶來兩款地道手信，究竟這兩大「人氣王」帶了甚麼回來，引得全場起哄？
今日電視城煞科 爆氣球預祝收視爆燈
經過多月籌備及拍攝，節目終於完成最後一天新春花車巡遊外景，大會特意在電視廣播城舉行盛大煞科儀式慰勞一眾藝人。在司儀陳庭欣帶領下，劉佩玥、郭柏妍、張馳豪、冼靖峰、詹天文等藝人齊齊現身。儀式高潮所在，是一眾藝人合力主持爆破巨型鞭炮氣球儀式，響亮的爆破聲寓意節目順利完成，並預祝收視「爆燈」，氣氛高漲，人人臉上都掛滿笑容。
張馳豪冼靖峰暢談成都之旅 帶回兩大萌爆手信
剛從成都回港的張馳豪與冼靖峰，成為全場焦點。兩人興奮地暢談成都之旅的拍攝點滴，更大讚當地美食與風景。他們更非常有心思地親自帶來由成都送出的禮物，與在場眾人分享。第一份是人見人愛的國寶級「熊貓玩偶」，可愛模樣瞬間融化眾人；第二份則是當地著名的生態水果「蒲江耙耙柑」，據稱甜蜜又多汁。兩份充滿地道特色的手信，盡顯Aska與Archie的細心，也為兩地文化交流增添一份趣味。
劉佩玥郭柏妍盛裝出席 分享拍攝感受
除了張馳豪與冼靖峰，煞科儀式上亦星光熠熠，一眾有份參與的藝人如劉佩玥、郭柏妍、詹天文、潘靜文、文佐匡、梁敏巧、曾展望、葉蒨文、林俊其、羅毓儀等均盛裝出席。眾人分享拍攝期間的感受，均表示今次與成都團隊合作是非常難得的經驗，能夠參與如此大型的製作感到非常榮幸。現場氣氛融洽，大家互相祝賀拍攝順利完成，並異口同聲表示非常期待節目在2月15日播出，希望觀眾會喜歡他們的用心演出。
粉絲期待Archie組合：想睇佢哋成都Vlog！
張馳豪與冼靖峰的成都之旅引起粉絲極大興趣，網民紛紛留言表示期待：「兩位Archie一齊出trip，畫面一定好正！」、「好想睇佢哋喺成都拍嘅Vlog呀！求TVB放出嚟！」、「熊貓公仔太可愛了！耙耙柑聽個名都覺得甜！」、「Aska同Archie帶手信好有愛！」、「超級期待佢哋喺春晚嘅表演，唔知會唔會唱返首飲歌呢？」，粉絲們的熱情回應，預示兩位人氣王在節目中的演出將會是其中一大看點。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期