馬到功成萬象新｜張馳豪冼靖峰成都返港！帶兩大名產做手信 煞科儀式勁熱鬧

TVB與成都台合作的賀歲節目《馬到功成萬象新 2026 蓉港新春晚會》今日（31日）於電視城舉行煞科儀式，場面極度熱鬧！焦點落在剛從成都完成拍攝返港的張馳豪（Aska）與冼靖峰（Archie）身上，兩人更興奮分享成都見聞，並帶來兩款地道手信，究竟這兩大「人氣王」帶了甚麼回來，引得全場起哄？