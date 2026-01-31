馬到功成萬象新｜TVB春晚全球播映！公開跨平台時間表 網民：終於唔使搵link
TVB與成都台聯手打造的賀歲節目《馬到功成萬象新 2026 蓉港新春晚會》即將播出，官方今日（31日）震撼公布全球播映詳情，播出平台竟橫跨傳統電視、手機App及各大串流網站！由香港到美加，無論身在何處都能同步收看，消息令海外粉絲極度鼓舞。如此全面的播放佈局，是否意味著TVB正全力革新其全球發行策略？
2月15日全球同步 翡翠台成都台齊播
今次盛大的蓉港春晚已鎖定播映時間，將於2月15日（年廿八）星期日晚間10時，在香港翡翠台隆重首播。與此同時，合作方成都市廣播電視台旗下的五個頻道（CDTV-1至CDTV-5）亦會同步播出。這個安排確保了香港及成都兩地的核心觀眾，能第一時間透過最熟悉的傳統電視渠道收看節目，感受濃厚的春節氣氛，為這場跨地域的文化盛宴打響頭炮。
新媒體全面覆蓋 myTV SUPER愛優騰B站列陣
為迎合新一代觀眾的收視習慣，TVB今次在新媒體佈局上可謂下足苦功。香港及內地觀眾除了電視外，更可透過多個平台收看。香港用戶可使用myTV SUPER，而內地觀眾則能在埋堆堆App、粵視廳TV、成都台官方App「看度新聞」觀賞。更令人驚喜的是，節目將登陸內地四大頭部平台：愛奇藝、優酷、騰訊及嗶哩嗶哩（Bilibili），全面覆蓋年輕網絡用戶，力求將節目影響力最大化。
海外觀眾福音 TVB Anywhere直達美加星馬
海外粉絲今次亦被全面照顧！TVB宣布節目將轉播至新加坡、馬來西亞、美國及加拿大。世界各地的觀眾（中國內地、香港及澳門除外）可透過TVB Anywhere及TVB Anywhere+流動應用程式收看。而針對北美市場，觀眾更可使用專屬的TVB Anywhere North America流動應用程式觀賞。這項「全球通」策略，讓散居世界各地的華人都能同步感受年味，一解鄉愁。
網民大讚方便：海外黨終於有糧食！
全球播映時間表一出，網民反應極為熱烈，尤其海外觀眾紛紛叫好！留言區被瘋狂洗版：「海外黨終於有官方糧食！唔使再捱炒車Cam版！」、「竟然有B站！TVB終於開竅啦！」、「喺加拿大可以同步睇到，太感動了！」、「呢個安排真係好貼心，照顧晒唔同地方嘅觀眾」、「有齊App同網站，今次點都唔會miss！」一面倒的讚賞足見今次TVB的播映策略非常成功，精準擊中觀眾需求。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期