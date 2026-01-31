馬到功成萬象新｜TVB春晚全球播映！公開跨平台時間表 網民：終於唔使搵link

TVB與成都台聯手打造的賀歲節目《馬到功成萬象新 2026 蓉港新春晚會》即將播出，官方今日（31日）震撼公布全球播映詳情，播出平台竟橫跨傳統電視、手機App及各大串流網站！由香港到美加，無論身在何處都能同步收看，消息令海外粉絲極度鼓舞。如此全面的播放佈局，是否意味著TVB正全力革新其全球發行策略？