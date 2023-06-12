馬國明 冼迪琦

「馬國明養女」冼迪琦突宣布退出AKB48 Team TP 曾TVB做過童星演過30部劇

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現年24歲、TVB童星出身的冼迪琦（小迪），於9歲時參演劇集《律政新人王II》並飾演馬國明養女而為人熟悉，樣貌甜美的她於2018年加入日本女團AKB48的旗下台灣子團AKB48 Team TP搖身一變成為人氣女偶像，人氣十級跳。不過，正當她事業如日中天之際，卻傳出她退團的消息，突如其來從AKB48 Team TP畢業令粉絲相當驚訝！

馬國明 冼迪琦 小迪在《律政新人王II》飾演馬國明養女「辛家寶」。
小迪在《律政新人王II》飾演馬國明養女「辛家寶」。（圖片來源：TVB影片截圖）
馬國明 冼迪琦 冼迪琦現年24歲。
冼迪琦現年24歲。（圖片來源：[email protected]_akb48teamtp）
馬國明 冼迪琦 樣貌甜美的小迪於2018年加入日本女團AKB48的旗下台灣子團AKB48 Team TP。
樣貌甜美的小迪於2018年加入日本女團AKB48的旗下台灣子團AKB48 Team TP。（圖片來源：[email protected]_akb48teamtp）

IG公開道別信 尋求突破為退團主因

小迪於社交網站發文，用中英文向粉絲道別，兼解釋自己退團的原因：「希望自己可以去嘗試更多不同的風格和突破，所以決定從AKB48 Team TP畢業。」她又表示絕對不會忘本，又稱很自豪能夠成為AKB48 Team TP的一員，希望無論是偶像的自己還是未來的自己，大家都可以多多支持：「能以AKB48的身份演出真的好開心，臉上的笑容是不自覺溢出來的那種，最近在練習時一想到以後，很難再有機會表演這些歌曲和舞蹈就好難過。」

馬國明 冼迪琦 AKB48 Team TP為日本偶像團體AKB48在海外的姊妹團體之一，以台北為基地展開活動。
AKB48 Team TP為日本偶像團體AKB48在海外的姊妹團體之一，以台北為基地展開活動。（圖片來源：[email protected]_akb48teamtp）
馬國明 冼迪琦 小迪突然退團令粉絲錯愕。
小迪突然退團令粉絲錯愕。（圖片來源：[email protected]_akb48teamtp）

4歲出道做童星 曾拍30部劇

1999年出生的小迪，於2003年正式童星出道，16年間曾經拍過30部TVB劇集，包括《當四葉草碰上劍尖時》、《隔世追兇》、《阿旺新傳》、《學警狙擊》、《烈火雄心3》、《巨輪》及《愛．回家之開心速遞》，更飾演過宣萱、鍾嘉欣、田蕊妮及胡杏兒等女演員的童年版。要數到最為人印象深刻的不得不提她在《律政新人王II》中的演出，憑着飾演馬國明養女「辛家寶」而為人熟悉。

馬國明 冼迪琦 相信大家一定認得呢個小妹妹！
相信大家一定認得呢個小妹妹！（圖片來源：TVB影片截圖）
馬國明 冼迪琦 更先後在2017和2018年客串《愛．回家之開心速遞》。
小迪先後在2017和2018年客串《愛．回家之開心速遞》。（圖片來源：TVB影片截圖）

下月新歌做Center

小迪於18歲時參加TPE48（AKB48 Team TP前名）一期生徵選，並於2018年3月成為正式成員。以TPE48成員身份出道三個月後即參加AKB48世界選拔總選舉，但最終並未進入圈內（當年的前三甲為松井珠理奈、須田亞香里和宮脇咲良）。同年8月，小迪身為AKB48 Team TP組合正式成員參與首場公開表演，並先後推出六首單曲，更將會於下月推出的第七張單曲《11月的腳鍊》中首次擔任Center，不過卻單曲未正式退出就已經率先向歌迷宣布將退團的消息，令不少粉絲更感到不捨，未知之後會否重操故業，再回TVB拍劇呢？

馬國明 冼迪琦 小迪將會於下月推出的第七張單曲《11月的腳鍊》中首次擔任Center。
小迪將會於下月推出的第七張單曲《11月的腳鍊》中首次擔任Center。（圖片來源：[email protected]_akb48teamtp）
馬國明 冼迪琦 未知小迪之後會否重操故業，再回TVB拍劇呢？
未知小迪之後會否重操故業，再回TVB拍劇呢？ （圖片來源：[email protected]_akb48teamtp）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_akb48teamtp／TVB影片截圖

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