「馬國明養女」冼迪琦突宣布退出AKB48 Team TP 曾TVB做過童星演過30部劇

現年24歲、TVB童星出身的冼迪琦（小迪），於9歲時參演劇集《律政新人王II》並飾演馬國明養女而為人熟悉，樣貌甜美的她於2018年加入日本女團AKB48的旗下台灣子團AKB48 Team TP搖身一變成為人氣女偶像，人氣十級跳。不過，正當她事業如日中天之際，卻傳出她退團的消息，突如其來從AKB48 Team TP畢業令粉絲相當驚訝！