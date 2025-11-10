新聞女王2｜馬國明回應連續兩劇開場即死 自嘲升級成legend 劇透「冇咁簡單」
馬國明自嘲死法升級成legend
面對連續兩套劇都要在首集死去的安排，馬國明不但沒有抱怨，反而越死越有自信。他笑言「《巨塔》第一集死未係經典，《新聞2》第一場死先係legend。死唔緊要，最緊要死得有價值。」這番話引來現場一陣哄笑，展現出他對自己演技的信心。馬國明更透露往後劇情仍會現身，暗示死亡只是劇情的開始，並非真正的結束。他強調這次的角色比首輯更有發揮空間，因為新一輯所有出場的劇情都有戲做，讓他相當滿意這個安排。
譚俊彥親眼見證震撼死亡場面
同場出席的譚俊彥透露自己親眼見證了馬國明的死亡場面，形容效果相當震撼。不過他坦言與馬國明沒有太多對手戲，在劇中主要是守候在佘詩曼身邊，為她解煩憂。譚俊彥特別澄清自己的角色並非虛構，強調「我嘅角色唔係幻想，真係有呢個人」，暗示角色有真實人物作為藍本。對於能夠參與這套備受關注的續集，譚俊彥表示相當興奮，期待觀眾能夠看到他在劇中的表現。
海俊傑籌款風波兩人未曾收到求助
談到海俊傑昨晚在網上聲淚俱下為妻子急籌手術費一事，馬國明和譚俊彥都表示關注但未曾收到對方的金錢支援要求。馬國明形容海俊傑是「好有活力好好笑嘅一個人，成日喺現場都會搞氣氛，佢有時又會唱吓歌」，對於他家中遇到困難感到意外。由於忙於拍劇，馬國明坦言未有時間觀看對方的籌款片，但希望「佢太太趕得切換肝」。兩人都強調從未收過海俊傑提出金錢支援的要求，平時主要是在開工或慶功時見面。
網民熱議馬國明死亡魔咒
馬國明連續兩套劇都在首集死去的安排引起網民熱烈討論，不少人開玩笑問他是否得罪了編劇或監製。有網民留言「馬國明真係專業領便當演員」、「死咗都可以做legend，佢真係好正面」、「希望下套劇唔好再第一集死啦」。也有觀眾表示期待看到他在《新聞女王²》中的表現，認為即使是死亡場面也一定會很精彩。對於遺照在網上瘋傳，馬國明表示不介意，認為「生命不在乎長短，在乎是否精彩」，展現出相當豁達的態度。