新聞女王2｜馬國明回應連續兩劇開場即死 自嘲升級成legend 劇透「冇咁簡單」

馬國明昨日現身《新聞女王²》展覽揭幕儀式，總監製鍾澍佳當場大爆他在劇集第一場便會死去，令現場氣氛瞬間凝重。繼《巨塔之后》後，馬國明再次在首集領便當，連續兩套劇都是開場即死的命運，網民紛紛調侃他是否得罪了編劇。面對這個尷尬處境，馬國明卻展現出驚人的幽默感，更自認這次死法堪稱經典。