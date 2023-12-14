馬國明湯洛雯結婚｜婚禮地點被踢爆 於泰國蘇梅島舉行！高海寧唐詩詠極口密
馬國明湯洛雯結婚｜婚禮地點被爆出於蘇梅島舉行
昨日（12/13）有報道指馬國明與湯洛雯的婚禮將於泰國蘇梅島舉行，一眾受邀的兄弟姊妹如高海寧、唐詩詠、黃嘉樂、林子善、胡鴻鈞等都已經出發到當地為婚禮作準備。馬國明和湯洛雯早前亦曾表示會在海外舉行婚禮，目標是東南亞地區，早前曾盛傳二人效法鄭嘉穎和陳凱琳，選址於私隱度高環境優美，設施齊備的峇里島舉行小型婚禮，並且方便親友賓客短途機程來回，不過當時馬國明未有否認原來為了轉移視線。而今日（12/14）就傳出二人正式圓婚，婚禮地點原來是另一度假勝地泰國蘇梅島。
今年2月情人節，馬國明與湯洛雯早曾在泰國蘇梅島被野生捕獲，當時亦被指是預支蜜月原來是視察場地。據知一眾受邀的兄弟姊妹亦守口如瓶未有發文，但高海寧的IG就在12月14日的凌晨發了最新的限時動態，拍下星空並只寫上「TODAY」。
馬國明送過百萬大禮嚇親湯洛雯 婚禮地點終曝光
靚湯在IG公開多張過大禮的場面，滿廳除擺滿嫁女餅與鮑參翅肚外，枱上3排金器場面極壯觀，包括龍鳳鈪、金豬牌頸鏈、金頸鏈、金戒指和金茶具套裝等等，估計總價值都至少過百萬，完全體現出馬國明對湯洛雯有多麼的寵愛有加，令她都忍不住留言說：「咁大個女第一次見到好似流星錘咁嘅龍鳳鈪，仲有好多隻豬豬，好靚好壯觀！、「原來過大禮係咁複雜，嗰日係有少少呆咗。不過好多謝馬生嘅疼愛，同各位兄弟姊妹嘅幫手。」
圈中好友齊慶賀
靚湯更在IG限時動態公開與未婚夫馬國明的合照，2人同樣穿上紅色服裝，馬國明一邊深情望實未婚妻，靚湯一邊用手攬實對方，牆上的「囍」字再份外增添甜蜜。不少2人的圈中好友如袁偉豪、朱晨麗、豹嫂胡蓓蔚、姚子羚、譚嘉儀、楊秀惠等人都紛紛留言祝福一對準新人，高海寧留言說：「嘩～ 張相裝唔落啦！果然係過大禮！」；陳煒看到金豬後也留言說：「生一隊足球隊呀～加油！」，湯洛雯再次分享了與馬國明擁抱的甜蜜合照。
馬國明湯洛雯峇里島舉行婚禮
馬國明之前一直不願透露婚禮的確實地點，僅表示會於東南亞舉辦，並稱一切交由靚湯宣布。據報道指，馬國明和靚湯將會在峇里島舉行小型婚禮，而且只會邀請80人。有指馬國明是效法好兄弟鄭嘉穎於2018年與陳凱琳在峇里島舉行婚禮的做法，當時他都有飛去當地見證，而且過去有不少藝人都選擇在當地舉辦婚禮，全因該地隱私度高、環境優美浪漫，而且酒店內設有教堂，新人可以在美景下影到極美的婚照，完婚後更可以順便度蜜月。
馬國明暗示婚期於12月中舉行
馬國明日前出席活動時被傳媒追問婚禮詳情，他表示自己不會唱歌，但會在婚禮中跳舞，不過對於吉日一直拒絕透露，並表示靚湯不讓自己講。後來馬國明又鬆口表示自己在《新聞女王》劇集宣傳期間就要走，並辯稱不會丟下拍檔，強調自己只會走幾日，暗示在宣傳期結束前會回歸。翻查資料，《新聞女王》大結局將12月22日晚上在翡翠台播出，如果如他所說，推測2人的婚期應改會在12月中，而且是在《新聞女王》大結局之前。
湯洛雯自訂婚後默默修身成功
馬國明和湯洛雯自從在今年1月1日，正式宣布訂婚後，二人就積極籌備婚禮，早前更專程飛到法國影婚紗照，非常甜蜜！而湯洛雯近年身型時瘦時肥經常成為網上話題，有網民笑稱她是「幸福肥」，但自從訂婚後，湯洛雯的身型明顯愈來愈fit，看來已默默修身大成功，務求以最佳狀態出嫁。
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