馬國明內地登台被大媽圍攻狂收利是 港人跟團原來1千蚊都唔使
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即將在今年底升呢做人夫的馬國明，為了儲老婆本，近日除了忙於宣傳兩線劇《隱形戰隊》和《法言人》外，又趁復活節假期，抽空到內地登台狂搵人仔，有網民日前就出po透露自己參加了一個由香港出發到惠州的兩日一夜旅行團，其中一個行程，就是欣賞這場馬國明有份上台表演的晚會！
馬國明登台 同大媽握手合照超親民
據該名網民所講，這個有機會零距離接觸馬明的兩日一夜旅行團，只收每人$850，包食包玩，除了這場晚會外，還有三個景點，網民都大讚超值，又讚馬國明可愛、有禮貌，而且超親民，氹得在場的一眾大媽非常開心。不過也有當地網民指自己只是剛巧到該酒店飲宴，見到馬明在台上唱歌，即衝到台邊求合照。
狂收利是被指「掉價」
片段所見，馬明在台上不停收利是，又同圍著舞台的一眾大媽握手和合照，可謂來者不拒，非常識做，被網民封為新一代「師奶殺手」！但也有網民認為他接這類商演有點「掉價」，引來不少網民為馬明護航指：「有錢唔通唔賺咩！」
馬明大呻搵錢真係好辛苦
早前馬明帶住湯洛雯去行香港名店Outlet時，被網民野生捕獲，事後他接受傳媒訪問，就曾大呻自己搵錢真係好辛苦，所以要節儉一些，去Outlet睇吓有冇抵買嘅嘢。
「棠明」組合同台演出
馬明在登台當日，亦有在社交網po出與葉振棠的合照，搞笑指二人是「棠明」組合，引來不少網民留言指當日都在場，又大讚他好親民：「不停同fans影相，仲攬到好實影，哈哈」、「好開心可以同你合照，多謝晒你」、「差少少同你影到相，希望下次有機會」等等。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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撰文：東方新地圖片來源：微博@馬國明-Kenneth、小紅書影片截圖、[email protected]