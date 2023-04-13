馬國明內地登台被大媽圍攻狂收利是 港人跟團原來1千蚊都唔使

即將在今年底升呢做人夫的馬國明，為了儲老婆本，近日除了忙於宣傳兩線劇《隱形戰隊》和《法言人》外，又趁復活節假期，抽空到內地登台狂搵人仔，有網民日前就出po透露自己參加了一個由香港出發到惠州的兩日一夜旅行團，其中一個行程，就是欣賞這場馬國明有份上台表演的晚會！