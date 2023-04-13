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馬國明內地登台被大媽圍攻狂收利是 港人跟團原來1千蚊都唔使

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即將在今年底升呢做人夫的馬國明，為了儲老婆本，近日除了忙於宣傳兩線劇《隱形戰隊》和《法言人》外，又趁復活節假期，抽空到內地登台狂搵人仔，有網民日前就出po透露自己參加了一個由香港出發到惠州的兩日一夜旅行團，其中一個行程，就是欣賞這場馬國明有份上台表演的晚會！

馬國明 一日內見到兩個唔同身嘅馬國明，有網民話睇到好亂！
一日內見到兩個唔同身份嘅馬國明，有網民話睇到好亂！（圖片來源：微博@馬國明-Kenneth）

馬國明登台 同大媽握手合照超親民

據該名網民所講，這個有機會零距離接觸馬明的兩日一夜旅行團，只收每人$850，包食包玩，除了這場晚會外，還有三個景點，網民都大讚超值，又讚馬國明可愛、有禮貌，而且超親民，氹得在場的一眾大媽非常開心。不過也有當地網民指自己只是剛巧到該酒店飲宴，見到馬明在台上唱歌，即衝到台邊求合照。

馬國明 馬明表演嘅舞台非常細，一眾大媽都圍實個台，更有人坐埋上台，向馬明伸手求合照，馬明都來者不拒。
馬明表演嘅舞台非常細，一眾大媽都圍實個台，更有人坐埋上台，向馬明伸手求合照，馬明都來者不拒。（圖片來源：小紅書影片截圖）
馬國明 拍片者透露今次「馬明團」行程及價錢，網民都大讚超值。
拍片者透露今次「馬明團」行程及價錢，網民都大讚超值。（圖片來源：小紅書截圖）

狂收利是被指「掉價」

片段所見，馬明在台上不停收利是，又同圍著舞台的一眾大媽握手和合照，可謂來者不拒，非常識做，被網民封為新一代「師奶殺手」！但也有網民認為他接這類商演有點「掉價」，引來不少網民為馬明護航指：「有錢唔通唔賺咩！」

馬國明 馬明一路唱歌一路狂收利是，順手放入西裝內袋。
馬明一路唱歌一路狂收利是，順手放入西裝內袋。（圖片來源：小紅書影片截圖）
馬國明 有網民認為馬明接這類商演有點「掉價」，但亦有網民為馬明護航。
有網民認為馬明接這類商演有點「掉價」，但亦有網民為馬明護航。（圖片來源：小紅書截圖）
馬國明 有不少網民留意到馬明狂收利是，仲封佢做新一代「師奶殺手」！
有不少網民留意到馬明狂收利是，仲封佢做新一代「師奶殺手」！（圖片來源：小紅書截圖）

馬明大呻搵錢真係好辛苦

早前馬明帶住湯洛雯去行香港名店Outlet時，被網民野生捕獲，事後他接受傳媒訪問，就曾大呻自己搵錢真係好辛苦，所以要節儉一些，去Outlet睇吓有冇抵買嘅嘢。

馬國明 有網民野生捕獲馬明孖靚湯拍拖行Outlet。
有網民野生捕獲馬明孖靚湯拍拖行Outlet。（圖片來源：小紅書圖片）

「棠明」組合同台演出

馬明在登台當日，亦有在社交網po出與葉振棠的合照，搞笑指二人是「棠明」組合，引來不少網民留言指當日都在場，又大讚他好親民：「不停同fans影相，仲攬到好實影，哈哈」、「好開心可以同你合照，多謝晒你」、「差少少同你影到相，希望下次有機會」等等。

馬國明 馬明當日原來同葉振棠同場演出。
馬明當日原來同葉振棠同場演出。（圖片來源：微博@馬國明-Kenneth）
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（圖片來源：[email protected]
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（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：微博@馬國明-Kenneth、小紅書影片截圖、[email protected]

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