馬國明化身包青天首演大馬賀歲片 許紹雄驚喜現身勁催淚

TVB視帝馬國明首度跨海參演大馬賀歲短片，化身包青天與本地演員原騰上演兄弟情深催淚大戲！呢部《庭外有情2 之團圓風暴》短片更有已故金牌綠葉許紹雄驚喜現身，親手為兒子炸年糕嘅溫馨畫面睇到觀眾眼濕濕，成為今年最動人嘅賀歲作品。