馬國明化身包青天首演大馬賀歲片 許紹雄驚喜現身勁催淚
TVB視帝馬國明首度跨海參演大馬賀歲短片，化身包青天與本地演員原騰上演兄弟情深催淚大戲！呢部《庭外有情2 之團圓風暴》短片更有已故金牌綠葉許紹雄驚喜現身，親手為兒子炸年糕嘅溫馨畫面睇到觀眾眼濕濕，成為今年最動人嘅賀歲作品。
馬國明首度參演大馬賀歲短片化身包青天
某家居用品零售連鎖店喺1月16日上午在社群媒體發布2026年賀歲短片《庭外有情2 之團圓風暴》，TVB視帝馬國明首次現身參與大馬製作，與本地演員原騰攜手主演。呢次合作標誌住馬國明演藝事業嘅新里程碑，亦都係佢首度涉足海外賀歲短片製作，為農曆新年帶嚟驚喜。短片以古裝時代開場，馬國明飾演「馬志豪」，原騰則飾演「馬志良」，兩人因為「孝子」身份而對薄公堂，劇情設定充滿戲劇張力。
兄弟法庭對決爭產業真相令人動容
短片中原騰投訴兄長馬國明只係「拿錢回家」、自私自利、想霸占祖業，對家裡雙親嘅生活細節一無所知，指控相當嚴厲。馬國明則反嗆對方憑空捏造，更命令搬出「馬頭銡」大義滅親，兩人在法庭上針鋒相對。不過畫面一轉，馬國明和原騰回到現代身份，兄弟倆因為各種家裡瑣事而爭吵，但經過媽媽嘅告知，原來兩人一直都默默為家裡付出、守護著彼此，真相大白後嘅和解場面相當感人。
已故許紹雄驚喜現身親手炸年糕催淚滿分
短片最感人嘅部分係已故演員許紹雄以馬國明、原騰爸爸身份現身，親手為孩子做炸年糕。許紹雄在鏡頭前溫柔地說：「自己做的東西，外面吃不到的，能做一年就一年」、「兒子你今年回來家裡過年嗎」，呢段對白充滿父愛同埋對家人嘅思念。許紹雄嘅短暫現身睇哭咗許多觀眾，佢嘅溫暖笑容同埋慈父形象為短片增添無限溫情，成為整個作品嘅催淚亮點。
網民激讚賀歲短片製作用心感動滿滿
短片推出後網民反應熱烈，紛紛留言大讚製作用心。有觀眾表示：「馬國明嘅包青天造型好有型，同原騰嘅對手戲好精彩」，亦有人被許紹雄嘅出現感動到：「許sir嘅出現真係好surprise，睇到眼濕濕」。不少網民都認為呢個賀歲短片成功將傳統家庭價值同現代生活結合，「兄弟情深嘅主題好適合新年，提醒大家要珍惜家人」。短片嘅古今對比手法亦都獲得好評，觀眾讚賞創意十足又有教育意義。
圖片來源：YouTube@MR DIY Malaysia資料或影片來源：原文刊於新假期